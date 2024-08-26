Un taxista fue baleado en la madrugada del domingo; el sindicato denuncia que la empresa ocultó el hecho
"Es inaceptable que las empresas escondan información que puede salvar vidas", advierte el Suatt en un comunicado en el que aseguran que el hombre está fuera de peligro.
Redacción El País
El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) emitió este domingo un comunicado a la opinión pública en el que afirman que uno de sus compañeros fue herido de bala en un intento de robo y que Radio Taxi 141 lo ocultó.
"En la jornada de hoy un trabajador del taxímetro fue baleado en un intento de robo, el trabajador será intervenido en estas horas y se encuentra fuera de peligro", indica el texto que señala que el Suatt se puso a disposición del trabajador y su familia.
Por otra parte, el sindicato señala que Radio Taxi 141 tuvo una "actitud anti obrera" por presuntamente haber ocultado este hecho: "En todo momento ocultó la existencia del hecho a diferentes trabajadores y trabajadoras que solicitaron información, como también a nuestra comisión de seguridad poniendo por encima de nuestro bienestar el dinero y la producción".
Aseguran que la información les llegó a través del Ministerio del Interior, tras "varias horas de trabajo militante" y sostienen que "es insostenible que no se informen estas situaciones" e "inaceptable que las empresas escondan información que puede salvar vidas".
Añaden que solicitarán instancias de diálogo con las autoridades competentes para "revertir esta situación".
"Estamos convencidos y convencidas que de no mediar un gran trabajo militante de la comisión de seguridad, propaganda y organización previo a la noche del 24 preparando estos eventos hoy tendríamos más hechos para lamentar", concluye el texto.
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