Un taxista fue baleado en la madrugada del domingo; el sindicato denuncia que la empresa ocultó el hecho

Redacción El País

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) emitió este domingo un comunicado a la opinión pública en el que afirman que uno de sus compañeros fue herido de bala en un intento de robo y que Radio Taxi 141 lo ocultó.

"En la jornada de hoy un trabajador del taxímetro fue baleado en un intento de robo, el trabajador será intervenido en estas horas y se encuentra fuera de peligro", indica el texto que señala que el Suatt se puso a disposición del trabajador y su familia.

Por otra parte, el sindicato señala que Radio Taxi 141 tuvo una "actitud anti obrera" por presuntamente haber ocultado este hecho: "En todo momento ocultó la existencia del hecho a diferentes trabajadores y trabajadoras que solicitaron información, como también a nuestra comisión de seguridad poniendo por encima de nuestro bienestar el dinero y la producción".

Aseguran que la información les llegó a través del Ministerio del Interior, tras "varias horas de trabajo militante" y sostienen que "es insostenible que no se informen estas situaciones" e "inaceptable que las empresas escondan información que puede salvar vidas".

Añaden que solicitarán instancias de diálogo con las autoridades competentes para "revertir esta situación".

"Estamos convencidos y convencidas que de no mediar un gran trabajo militante de la comisión de seguridad, propaganda y organización previo a la noche del 24 preparando estos eventos hoy tendríamos más hechos para lamentar", concluye el texto.