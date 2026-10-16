Más de la mitad de los presos abandonó sus estudios antes de los 15 años, según censo carcelario

Más de la mitad de las personas privadas de libertad en Uruguay abandonó sus estudios antes de cumplir los 15 años y tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico de enseñanza secundaria, de acuerdo al Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, realizado en 2025 y presentado este viernes.

La investigación fue desarrollada por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, junto con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En cuanto al abandono educativo, el relevamiento constató que el 48,5% de los entrevistados dejó de asistir por primera vez a un centro educativo entre los 10 y los 14 años, mientras que otro 2,5% lo hizo entre los 5 y los 9 años.

En conjunto, el 51% interrumpió su educación antes de cumplir 15 años. Otro 42,6% abandonó inicialmente los estudios entre los 15 y los 19 años.

En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, el 37,4% tenía ciclo básico incompleto, el 19,1% había terminado únicamente primaria y el 9,8% carecía de instrucción o no había completado la escuela. Otro 8,1% había terminado ciclo básico, mientras que el 13,9% alcanzó educación media superior, el 8% estudios de UTU y el 3,3% educación terciaria. Estas cifras incluyen los estudios realizados durante el período de reclusión.

Situación de calle y drogas

El censo también reveló que el 20,5% de la población carcelaria manifestó haber vivido en situación de calle antes de alcanzar la mayoría de edad, mientras que el 26,8% pasó por instituciones de protección o de responsabilidad penal adolescente. Otro 22,7% declaró haber convivido con situaciones de violencia o delitos dentro de su núcleo familiar.

Además, el 46,4% cometió su primer delito antes de los 18 años.

Asimismo, el 71,1% manifestó tener al menos un familiar o amigo cercano con antecedentes penales y el 46,2% señaló que alguna persona de su círculo se encontraba privada de libertad al momento del relevamiento.

El 69% de los entrevistados declaró haber consumido alcohol u otras sustancias durante los doce meses anteriores a su detención. Dentro de ese grupo, el 52,6% consideró que su consumo había sido problemático.

Entre quienes reconocieron haber tenido un consumo problemático, la pasta base fue la sustancia más mencionada, con el 58,2%, seguida por la cocaína, con el 46,2%. También aparecieron el alcohol, con el 36,8%; la marihuana, con el 30,6%; y los psicofármacos, con el 6,4%.

La vida dentro de las cárceles

El censo también examinó las condiciones de vida dentro de los establecimientos penitenciarios. En este punto, el estudio reveló que el 40,4% de los entrevistados declaró no haber salido al patio durante la semana anterior al relevamiento.

La participación de los presos en actividades educativas prácticamente se duplicó entre 2010 y 2025. El informe identifica este incremento como uno de los avances más importantes del sistema penitenciario en los últimos quince años. Actualmente, el 41,6% de los reclusos censados declara haber estudiado durante el último año. Pese al crecimiento, los investigadores advierten que más de la mitad de la población penitenciaria continúa sin acceder a actividades educativas.

En materia laboral, el 37,9% de los entrevistados realizaba actividades de trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios.

El relevamiento también constató episodios de violencia dentro de los establecimientos. El 10,1% de los censados declaró haber sufrido una agresión física por parte de otro recluso durante los seis meses anteriores, mientras que el 6,7% manifestó haber sido agredido físicamente por integrantes del personal penitenciario. Sin embargo, 86,6% de quienes declararon haber sufrido algún hecho de violencia no presentó una denuncia.

Por otro lado, el 18,8% de los encuestados (casi uno de cada cinco) declaró recibir medicación psiquiátrica, ya fuera de forma exclusiva o combinada con otros tratamientos.

Tasa de prisionalización

La población privada de libertad en Uruguay pasó de 6.757 personas en 2003 a 16.570 a fines de 2025, lo que representa un incremento del 145% en poco más de dos décadas.

El crecimiento también se refleja en la tasa de prisionalización, que pasó de 253 personas cada 100.000 habitantes en 2010 a cerca de 480 en 2025, un aumento de aproximadamente el 90%. El informe señala que esta evolución ubica a Uruguay entre los países con mayores niveles de encarcelamiento de América Latina y del mundo.

El 92,1% de la población censada se identificó como varón, el 7,4% como mujer y el 0,4% declaró otras identidades de género. La población penitenciaria es predominantemente joven: seis de cada diez entrevistados tenían menos de 35 años y aproximadamente tres de cada cuatro no habían cumplido 40.

El relevamiento comprendió a 13.182 personas alojadas en 25 establecimientos penitenciarios de todo el país, lo que representa una cobertura del 80% de la población prevista.