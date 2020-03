Lanzan 400 policías en operativos contra bocas de pasta de base

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2014, en el acto formal de lanzamiento de su campaña hacia las elecciones internas en el Partido Nacional, el entonces precandidato presidencial, Jorge Larrañaga -hoy ministro del Interior- ya anunciaba que el país debía declarar la guerra a las drogas y a la delincuencia.

Cuatro años más tarde, cuando impulsaba su reforma constitucional denominada “Vivir sin miedo”, Larrañaga también se refirió a la necesidad de aplicar una política de “mano dura” en el combate a las “bocas” de venta de estupefacientes. En uno de los puntos, la reforma habilitaba los allanamientos nocturnos de los hogares para atacar a los narcotraficantes. La reforma sumó un apoyo de más de un millón de votos. Ello representó el 46,8% de los sufragios, pero no alcanzó para que la misma prosperara. No obstante, el resultado le dio a Larrañaga un enorme crédito político a la hora de asumir el Ministerio del Interior.

Tras reunirse ayer en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, Larrañaga anunció que hoy se realizará un lanzamiento en la Jefatura de Policía de Montevideo de operativos antidrogas y señaló que, durante su gestión, se efectuará un fuerte combate a las “bocas de pasta base”.



“Ello será uno de los objetivos inmediatos de la cartera en todo el país”, en conjunto con el desmantelamiento del narcotráfico. La tarea constituirá una de las misiones fundamentales de esa secretaría de Estado, dijo el jerarca ministerial. Y agregó: “La lucha contra la pasta base la haremos en el marco de procedimientos de denuncias que recibamos y a partir de las autorizaciones que la Justicia nos otorgue para llevar adelante los procedimientos”.

Fuentes ministeriales indicaron a El País que los operativos en Montevideo se realizarán en conjunto con Canelones y que si bien hoy se hará el lanzamiento formal, los mismos se efectúan desde el martes 3.



A unos 200 efectivos de la Jefatura de Montevideo, se sumarán otros 100 de la Guardia Republicana. Los operativos se desplegarán hoy en los lugares clave de Montevideo para tratar de neutralizar la comercialización de drogas en los barrios.

Dosis de pasta base. Foto: Unicom

En una segunda etapa, tras una tarea de investigaciones e Inteligencia, se solicitarán órdenes de allanamientos a la Justicia. “Vamos a hacer un operativo fuerte contra las “bocas de pasta base”, explicó un jerarca policial.



En Canelones, el despliegue contará con más de un centenar de agentes. Apuntará a barrios de la Ciudad de la Costa, Pando, Barros Blancos, La Paz y Las Piedras. Para evitar el corrimiento de los delincuentes, las policías de Montevideo y Canelones coincidirán en zonas limítrofes. Por ejemplo, si la jefatura capitalina dispone un operativo en Carrasco Norte, Canelones dispondrá efectivos en Paso Carrasco y así sucesivamente. Los comandos de ambas jefaturas, liderados por los jefes Erode Ruiz y Víctor Trezza, dispusieron que, en los operativos de esta jornada, se debía recoger información en los barrios, la que será utilizada luego para fundamentar pedidos de allanamientos.

En otras zonas del interior también comenzaron operativos similares. Por ejemplo, la Jefatura de Policía de Treinta y Tres informó que el viernes 6 se realizó un procedimiento antidrogas que derivó en un allanamiento efectuado el domingo 8.



A una persona se le inició un proceso penal por comercialización de estupefacientes. En la investigación, realizada por la Brigada Antidrogas y el Departamentos de Investigaciones local, se incautaron 57 “lágrimas” (dosis de 0,1 a 0,5 gramos) de pasta base.

El caso Daniela da Silva.

En la tarde del viernes 6, la policía Daniela da Silva (31) recibió dos disparos de delincuentes en moto que la esperaban en la esquina de la avenida San Martín y Matilde Pacheco (barrio Nuevo Ellauri). Da Silva arribaba a su hogar luego de realizar la custodia en una sede diplomática.



Desde su casa ubicada a unos 20 metros de distancia, su pareja, también policía, intentó repeler la rapiña a tiros. Los dos delincuentes huyeron. El arma de Da Silva no fue encontrada.

La policía, madre de una niña de nueve años, fue velada el lunes 9. A diferencia del presidente Tabaré Vázquez (2015-2020), Luis Lacalle Pou concurrió al velatorio. En el mismo también participó el ministro Larrañaga y otros jerarcas ministeriales y policiales. Fue despedida con honores en una ceremonia realizada por la Policía en el Cementerio del Norte.



La primera teoría manejada por autoridades policiales sobre el asesinato apuntó a que los delincuentes habían realizado “tareas de inteligencia” para saber dónde vivía Da Silva y así efectuar el atraco para robarle el arma.

Honores para Daniela da Silva durante el entierro en el Cementerio Central. Foto: Leo Mainé.

Con el pasar de los días, otra hipótesis ganó fuerza: Daniela da Silva fue ultimada por orden del propietario de una “boca de pasta base” ubicada a poca distancia de la casa de la policía. Ello hace suponer a los investigadores que el autor del disparo vive en el barrio.



Según las fuentes, Daniela da Silva ya estaba en la mira de los delincuentes por el simple hecho de que ella como su pareja revistan en la Policía. Es decir, Da Silva no realizó ningún operativo ni acción contra sus vecinos delincuentes e igualmente fue ultimada por el simple hecho de llevar uniforme.



Investigadores policiales obtuvieron los nombres de los matadores de Daniela da Silva. No obstante, no lograron aún obtener pruebas que los ubiquen en el lugar a la hora del asalto.



El sábado 7, Larrañaga señaló a El País que la Policía ya tiene pistas sobre los autores del crimen y anunció que estos iban a ser buscados en todos los rincones del país. “Que sepan que los vamos a encontrar, estén donde estén”, dijo.



El lunes 9 se realizó una reunión de coordinación entre distintas reparticiones policiales encargadas de investigar el crimen. La orden del director Nacional de Policía, Diego Fernández, fue que cualquier dato obtenido debía ser remitido a la Dirección de Investigaciones para procesarlo y seguir con nuevas actuaciones policiales.

Vecinos atacan a policías en Malvín Norte En el barrio Malvín Norte se dio un enfrentamiento entre un grupo de policías y aproximadamente 70 personas en la tarde de ayer lunes, mientras los efectivos realizaban un procedimiento en busca de un auto requerido, informó Subrayado y confirmó El País.



El hecho se inició cuando un equipo de Investigaciones llegó al barrio en busca de un auto que estaba requerido por rapiña. Una vez en el lugar vieron que otro equipo de efectivos ya había incautado el vehículo y que había detenido a dos personas.



Además había una aglomeración de varios vecinos molestos con el procedimiento que se estaba realizando y que llevaban palos, botellas y otros objetos para agredir a los efectivos,



En el momento en que los móviles se iban a retirar, el grupo de 70 personas empezó a lanzar las piedras y botellas que tenían mientras que los policías respondieron usando armas no letales.



Finalmente los efectivos se fueron del lugar, sin lesiones, y con daños en cuatro patrulleros, uno de ellos en el vidrio delantero.

Para el sindicato policial "hay manija" Luis Clavijo, secretario del Sindicato Único de Policías del Uruguay, fue consultado sobre las denuncias de presuntos abusos y dijo que “los excesos no están comprobados y no sé si comprobarán alguno (...) Creo que hay una permanente manija que no nos va a llevar a ningún lugar positivo. No voy a calificar de quién ni a nadie, pero uno prende una radio o una televisión y está permanentemente el tema del abuso policial”, señaló en “Doble Click” (DelSol). “Es permanente y viene del sector político”, agregó. Clavijo señaló que “primero hay que comprobar los hechos, denunciar denunciamos todos (...) Acá parece que el único que no tiene derechos humanos es el policía. Es feo cuando se le violan permanentemente los derechos humanos al policía pretender enseñarle a respetar los de los demás. Nosotros lo único que decimos y lo decimos con mucho respeto, es que nuestras denuncias a veces llevaron más de un año y ahora salen enseguida. Esa es la única cuestión que nos molesta”, explicó.

Larrañaga mostró video que prueba que no hubo abuso policial a trabajador municipal

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll y el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, se reunieron este martes para hablar sobre la denuncia de Daniel Piñeyro, funcionario municipal, quien dijo haber sido víctima de una golpiza durante un control policial en los accesos a Montevideo e, inclusive, haber sufrido la herida de un arma de fuego en una pierna.

En el encuentro, Larrañaga les presentó a Ripoll y Pereira el video del operativo donde, según explicaron los dirigentes sindicales en conferencia de prensa, no se observa la situación denunciada por Piñeyro.

VEA EL VIDEO

Tras ver el video que contiene audio, Ripoll dijo a El País que no vieron “ni golpes, ni agresión física ni disparos”.



Además, consideró que la reunión fue “muy positiva” y comentó que Larrañaga les “dejó las puertas abiertas”. “La idea es tener diálogo con él ante cualquier situación que tengamos que plantear”, agregó.



Por otra parte, el ministro dijo tras la reunión que “el procedimiento objeto de la denuncia fue ajustado a derecho. No coinciden las versiones que han circulado en los distintos medios de prensa con lo que realmente pasó”.



Se ve “que no hay herida alguna” y que el “propio involucrado después de los trámites de averiguaciones del caso subió a la moto en perfectas condiciones”. Además, “no hubo disparos”.



“No estamos en contra de ningún colectivo, ni de sectores de la población. Queremos simplemente cumplir con nuestro mandato que es cumplir la ley, conservar el orden y buscar defender a la policía y más cuando, como en esta oportunidad, actuó de acuerdo a procedimiento”, agregó.



A media tarde el sindicato de los municipales había emitido un comunicado diciendo que “rechazamos los desbordes policiales orientados a criminalizar la pobreza y estigmatizar obreros y estudiantes”.