La caída del "Rey del Sur" que sacudió la región: repercusiones políticas en Uruguay y a nivel internacional

Durante años, Sebastián Marset fue uno de los líderes criminales más buscados. Desde joven comenzó a escalar dentro del mundo delictivo. Empezó traficando marihuana y dentro de la cárcel adquirió los conocimientos que luego utilizó para convertirse en el “Rey de la Hidrovía” o “Rey del Sur”, como él mismo se hacía llamar. Logró construir una de las redes criminales más sólidas de América del Sur y está vinculado a los grupos más importantes del continente y del mundo.

Fue detenido siendo el tercer narcotraficante más buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Su captura este viernes por la mañana por parte de las fuerzas especiales de Bolivia, apoyadas por la DEA (Drug Enforcement Administration, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos), despertó reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo hincapié sobre el mediodía en la importancia de coordinación, la que, aseguró “existe bastante más de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los países”. En esa línea, contó que acababa de cortar por teléfono con su par boliviano, Rodrigo Paz, con quien había estado hacía “pocas horas juntos hablando” del tema.

Ministro del Interior, Carlos Negro, llega a una reunión con Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Orsi, ante la pregunta de si Uruguay tomará medidas, recordó que el “requerimiento más fuerte” estaba en Paraguay, Estados Unidos y Bolivia, y que en Uruguay “no hay imputaciones graves como sí las hay en otros lugares”.

Más tarde, el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo en una conferencia de prensa que la caída de Marset representa “un duro golpe al narcotráfico de toda la región y de América”. A nivel local, aseguró que tienen la “certeza policial de la participación de Marset en diferentes eventos que han ocurrido en el país en fechas no tan lejanas” y de notoriedad pública, aunque no pudo dar mayores detalles porque las investigaciones están en reserva.

¿Qué sucederá ahora que Marset está detenido? Saben que tienen que “estar alerta” para ver cómo se comporta de ahora en más la organización que lideraba el narcotraficante y sus nexos con otros grupos latinoamericanos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho y, además, ver “hacia dónde derivan las consecuencias de la captura”, indicó Negro.

Las repercusiones también vinieron de quienes ocuparon el cargo de ministro del Interior en el gobierno anterior. Por un lado, el nacionalista Luis Alberto Heber felicitó a las autoridades de Bolivia y Paraguay por la captura, y espera que “esté muchos años preso”. Por otro lado, Nicolás Martinelli, manifestó: “Solo resta que la Justicia cumpla su cometido”.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Internacional

Los primeros en comunicar la noticia a nivel oficial fueron los paraguayos, a través del ministro del Interior de ese país, Enrique Riera, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, quien luego brindó una conferencia de prensa. En esa instancia, aseguró: “Estamos interesados en la información que (Marset) pueda aportar”.

Por su parte, Riera vinculó directamente al narcotraficante con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, quien investigaba a su organización delictiva en el marco de la Operación Ultranza Py.

Horas más tarde, el presidente de Bolivia anunció oficialmente la captura del delincuente en su territorio. “Este resultado es fruto del trabajo coordinado de nuestras fuerzas de seguridad y de la decisión de nuestro gobierno, que desde el día uno decidió enfrentar a la corrupción, a las mafias y al narcotráfico y así devolverle la dignidad a Bolivia”, comunicó Rodrigo Paz.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, contestó la publicación de su par boliviano. “Un trabajo admirable. La captura es una señal poderosa de que cuando hay determinación, coordinación y coraje, el crimen no puede esconderse para siempre”, escribió.