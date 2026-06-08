Joven recibió brutal golpiza al salir de un baile en Rivera; uno de los agresores fue identificado
El hombre, de 21 años, resultó politraumatizado. A través de cámaras de videovigilancia se identificó a uno de los agresores, de 24 años, quien había sido detenido previamente por desacato.
Un hombre de 21 años fue brutalmente golpeado en la madrugada de este domingo a la salida de un baile en la ciudad de Rivera, informó la Jefatura de Policía del departamento.
El incidente se produjo entre las calles Faustino Carámbula y Monseñor Vera, en el centro de la ciudad. Según declaró el joven a la Policía, “al encontrarse frente a un local de red de cobranzas fue sorprendido por un grupo de hombres que, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo”.
El joven logró escapar del lugar y fue atendido en emergencia médica donde le diagnosticaron “politraumatismo leve”. Luego radicó una denuncia.
Advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:
🇺🇾🚨 #RIVERA— Pedro olivera (@Pedroolivera000) June 8, 2026
🔴 JOVEN TERMINÓ HOSPITALIZADO TRAS BRUTAL GOLPIZA 🔴
Un joven de 21 años fue agredido por varias personas a la salida de un baile y resultó politraumatizado. Fue asistido en el Hospital de Rivera.
Investigan Dirección de Investigaciones y Fiscalía. pic.twitter.com/4SxXs1jDda
A través de videos que fueron difundidos en redes sociales, se identificó a uno de los agresores, un hombre de 24 años que había sido detenido previamente por desacato y había quedado emplazado.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno que dispuso relevar las cámaras de seguridad “que permitan visualizar la agresión” y realizar seguimiento. El hombre identificado deberá declarar ante Fiscalía este martes junto a su abogado.
¿Encontraste un error?