Joven recibió brutal golpiza al salir de un baile en Rivera; uno de los agresores fue identificado

Un hombre de 21 años fue brutalmente golpeado en la madrugada de este domingo a la salida de un baile en la ciudad de Rivera, informó la Jefatura de Policía del departamento.

El incidente se produjo entre las calles Faustino Carámbula y Monseñor Vera, en el centro de la ciudad. Según declaró el joven a la Policía, “al encontrarse frente a un local de red de cobranzas fue sorprendido por un grupo de hombres que, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo”.

El joven logró escapar del lugar y fue atendido en emergencia médica donde le diagnosticaron “politraumatismo leve”. Luego radicó una denuncia.

Advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

🇺🇾🚨 #RIVERA



🔴 JOVEN TERMINÓ HOSPITALIZADO TRAS BRUTAL GOLPIZA 🔴



Un joven de 21 años fue agredido por varias personas a la salida de un baile y resultó politraumatizado. Fue asistido en el Hospital de Rivera.



Investigan Dirección de Investigaciones y Fiscalía. pic.twitter.com/4SxXs1jDda — Pedro olivera (@Pedroolivera000) June 8, 2026

A través de videos que fueron difundidos en redes sociales, se identificó a uno de los agresores, un hombre de 24 años que había sido detenido previamente por desacato y había quedado emplazado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno que dispuso relevar las cámaras de seguridad “que permitan visualizar la agresión” y realizar seguimiento. El hombre identificado deberá declarar ante Fiscalía este martes junto a su abogado.