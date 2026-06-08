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El País Información Policiales

Joven recibió brutal golpiza al salir de un baile en Rivera; uno de los agresores fue identificado

El hombre, de 21 años, resultó politraumatizado. A través de cámaras de videovigilancia se identificó a uno de los agresores, de 24 años, quien había sido detenido previamente por desacato.

El País
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08/06/2026, 10:55
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Golpiza a joven en Rivera
Golpiza a joven en Rivera
Foto: captura de video

Un hombre de 21 años fue brutalmente golpeado en la madrugada de este domingo a la salida de un baile en la ciudad de Rivera, informó la Jefatura de Policía del departamento.

El incidente se produjo entre las calles Faustino Carámbula y Monseñor Vera, en el centro de la ciudad. Según declaró el joven a la Policía, “al encontrarse frente a un local de red de cobranzas fue sorprendido por un grupo de hombres que, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo”.

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El joven logró escapar del lugar y fue atendido en emergencia médica donde le diagnosticaron “politraumatismo leve”. Luego radicó una denuncia.

Advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

A través de videos que fueron difundidos en redes sociales, se identificó a uno de los agresores, un hombre de 24 años que había sido detenido previamente por desacato y había quedado emplazado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno que dispuso relevar las cámaras de seguridad “que permitan visualizar la agresión” y realizar seguimiento. El hombre identificado deberá declarar ante Fiscalía este martes junto a su abogado.

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