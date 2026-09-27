Hombre de 41 años murió tras recibir varios disparos en barrio Aires Puros

Un hombre de 41 años murió este domingo tras resultar herido por disparos de arma de fuego en la madrugada, en la zona de bulevar José Batlle y Ordóñez y Teodoro Álvarez, en barrio Aires Puros, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El Centro de Comando Unificado recibió un aviso sobre una persona herida y la víctima fue trasladada en un vehículo particular a un centro asistencial de la zona. El personal médico constató su fallecimiento a las 05:50.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

Según declaró el acompañante de la víctima ante la Policía, ambos circulaban en un vehículo cuando se les aproximó otro auto. El conductor de ese vehículo efectuó varios disparos que hirieron al hombre de 41 años.

La Policía dispuso la concurrencia de efectivos al lugar del hecho para relevar posibles indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Las actuaciones continúan.

La Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y demás actuaciones.