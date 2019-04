Hermana de Micaela Onrrubio: "Hay personas con miedo de hablar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Felicia Onrrubio, la hermana de Micaela Onrrubio, la joven que desapareció en San José el pasado 27 de marzo dijo a radio Carve que “hay personas que tienen miedo de hablar”.

"Hay personas que tienen miedo de hablar, porque tienen miedo que él a los 180 días quede libre”, dijo Felicia en relación al hombre de 44 años que fue imputado por el homicidio especialmente agravado de Micaela el 29 de marzo pasado.



A tres semanas de la desaparición de la joven hoy continúa la búsqueda de Micaela quien se presume fue asesinada por el imputado, un albañil aficionado a la cacería y “hábil con el cuchillo”, según los vecinos del lugar.



“El pantalón de ella con su sangre y los testigos que dicen que ella se subió a su auto y después el hecho de sangre. Eso es lo único que sabemos a ciencia cierta. Después hay un millón de incertidumbres que son agobiantes para todos”, dijo Felicia. Y agregó: “Todas las pruebas apuntan a que Mica lamentablemente por la cantidad de sangre que se encontró en el lugar y los días que está desaparecida todo apunta a que ha fallecido y que este señor es el culpable”.



De todas formas remarcó: “La persona que hizo esto no puede quedar libre sea quien fuere, si es el caso del acusado o quien fuere. Le destrozó la vida a una familia, a dos nenas que eran el mundo de la mama. Mi hermana era una guerrera y vivía para las nenas. No puede quedar libre esta persona porque no tiene consciencia ni corazón. Queremos tener un lugar físico para que las nenas puedan llevar flores y tengan para ir a llorar a su mamá”.



Tanto vecinos como familiares, personal del Ministerio del Interior y el Ejército, y a partir de hoy Prefectura participarán de la búsqueda de Micaela. El Ministerio de Defensa dijo ayer que también quedaron a disposición otros recursos de la Armada.