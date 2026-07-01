Fuga de amoníaco durante tareas de mantenimiento obligó a evacuar una planta de bebidas en Pajas Blancas

Un escape de amoníaco provocó que el personal de una planta de agua y refrescos, ubicada en el barrio de Pajas Blancas, tuviera que ser evacuado durante la mañana de este miércoles, según informó Telenoche y confirmó El País con fuentes de Bomberos. De acuerdo a la información primaria, el incidente tuvo lugar mientras se estaba cargando amoníaco en las instalaciones.

A la planta concurrió personal de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos del Cuartel Centenario y la Unidad Operativa de Belvedere. Los Bomberos pudieron constatar que la fuga se produjo durante las tareas de mantenimiento que se realizaban en un compresor perteneciente al sistema de refrigeración de una cámara de frío.

Personal de Bomberos inspecciona fuga de amoníaco. Foto: Bomberos.

Como medida preventiva, la empresa evacuó a 53 trabajadores. No se registraron personas heridas ni lesionadas. Las instalaciones fueron inspeccionadas de forma integral con detectores de gases calibrados para la medición de amoníaco. "Se efectuaron mediciones en distintos sectores de la planta, obteniéndose valores normales, con concentración cero del mencionado gas tóxico y corrosivo en toda la edificación", afirma el comunicado emitido por la Dirección Nacional de Bomberos.

Las tareas de verificación terminaron a las 11:00 de este miércoles y se constató que ya no había riesgo para el personal de la planta. Al lugar se hizo presente también una ambulancia de Casmu, sin que fuera necesaria la asistencia médica ni de trabajadores ni de otras personas.

Dos hombres y una mujer fueron condenados por tráfico de drogas tras cierre de bocas en Salto

Tres personas vinculadas al delito de suministro y negociación de estupefacientes fueron condenadas a tres años y un mes de penitenciaría en el departamento de Salto.

El operativo se cumplió en una vivienda del barrio La Humedad de Salto, por parte del personal de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Salto, que contó con el apoyo del Grupo de Reserva Táctica. Ambos equipos llegaron fuertemente armados al lugar.

El trabajo policial se disparó luego de tareas de investigación policial que permitieron establecer la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en una finca de la zona. Como resultado de todas estas actuaciones, fueron detenidas tres personas: dos hombres de 21 y 20 años de edad, y una mujer de 23 años. Además, fueron conducidas tres personas mayores de edad, quienes posteriormente recuperaron su libertad.

Durante la intervención se incautaron envoltorios con sustancia estupefacientes, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una motocicleta y elementos que fueron vinculados al fraccionamiento de sustancias. Las actuaciones continuaron bajo la órbita de la Fiscalía competente y tras encontrar mérito en las actuaciones, los tres detenidos fueron llevados ante el juzgado penal de Octavo Turno de Salto, donde terminaron dictando las mencionadas condenas a tres años y un mes de penitenciaría por los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.