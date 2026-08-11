Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Falleció un niño de 8 años que recibió un disparo con un rifle de aire comprimido en Rivera

Neurocirujanos le habían diagnosticado daño cerebral. Pese a los tratamientos a los que fue sometido en el Hospital de Tacuarembó, no sobrevivió.

El País
El País
11/08/2026, 17:18
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Hospital Regional de Tacuarembó.
Archivo El País
Foto: Estefanía Leal

La Jefatura de Policía de Rivera informó este martes la muerte de un niño de 8 años que recibió un disparo en el ojo izquierdo con un rifle de aire comprimido en la tarde del domingo, en el barrio Santa Isabel.

El menor fue asistido inicialmente en el Hospital de Rivera y, debido a la gravedad de su estado, se lo trasladó al CTI del Hospital de Tacuarembó, indicaron medios locales.

Balacera a pasos del Hospital Maciel contra dos personas: encontraron los autos involucrados en el ataque

Tras hacerle algunos estudios, neurocirujanos le diagnosticaron daño cerebral. Pese a los tratamientos a los que fue sometido, no sobrevivió.

Hospital de Tacuarembó.
Hospital de Tacuarembó.
Foto: Presidencia.

La Fiscalía de Rivera, junto a la Policía, busca establecer las causas del episodio.

“Por tratarse de una víctima menor de edad y en consideración al profundo dolor que atraviesa su familia, no se brindarán datos que permitan su identificación ni otros detalles que puedan afectar su intimidad”, explicaron.

Y agregaron: “La Jefatura de Policía de Rivera expresa sus más sinceras condolencias y acompaña respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.

Un delincuente incendió dos camiones cisterna de una barométrica: “Ya me mataron”, dijo la dueña y pide justicia

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

niñoRiveraHospital de Tacuarembó

Te puede interesar