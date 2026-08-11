Falleció un niño de 8 años que recibió un disparo con un rifle de aire comprimido en Rivera

La Jefatura de Policía de Rivera informó este martes la muerte de un niño de 8 años que recibió un disparo en el ojo izquierdo con un rifle de aire comprimido en la tarde del domingo, en el barrio Santa Isabel.

El menor fue asistido inicialmente en el Hospital de Rivera y, debido a la gravedad de su estado, se lo trasladó al CTI del Hospital de Tacuarembó, indicaron medios locales.

Tras hacerle algunos estudios, neurocirujanos le diagnosticaron daño cerebral. Pese a los tratamientos a los que fue sometido, no sobrevivió.

Hospital de Tacuarembó. Foto: Presidencia.

La Fiscalía de Rivera, junto a la Policía, busca establecer las causas del episodio.

“Por tratarse de una víctima menor de edad y en consideración al profundo dolor que atraviesa su familia, no se brindarán datos que permitan su identificación ni otros detalles que puedan afectar su intimidad”, explicaron.

Y agregaron: “La Jefatura de Policía de Rivera expresa sus más sinceras condolencias y acompaña respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.