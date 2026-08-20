El calvario que sufre un diputado con un hombre que "se obsesionó" con él y lo amenazó de muerte

El diputado Álvaro Dastugue, del Partido Nacional, denunció una situación de hostigamiento y amenazas por parte de un hombre al que, según contó en diálogo con El País, conoció en una iglesia a la que asiste habitualmente. El caso lo dio a conocer este miércoles durante una sesión en la Cámara de Representantes, que debatía la Rendición de Cuentas.

Cuando se estaba discutiendo el capítulo del Ministerio del Interior y se abordaba la cuestión de la seguridad pública, Dastugue dijo que Uruguay ha empeorado y que hoy hay balaceras en barrios en los que hasta hace unos años no tenían lugar. Cuestionó el accionar de las autoridades y entonces recibió un comentario de un diputado frenteamplista que le reclamó que hiciera las denuncias correspondientes ante la Policía.

"Déjeme hablar, señor diputado, después seguimos", respondió Dastugue, antes de anunciar: "Yo denuncio lo que tuve que denunciar, y hace dos semanas realicé una denuncia frente al Ministerio del Interior porque no me cuidaron por amenazas aun de muerte. Bastante lentos vienen con el tema, ya le aviso de pasada".

El caso quedó resonando y en redes sociales el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, se manifestó al respecto. Contó que "ingresó un individuo a amenazar de muerte a un diputado". Luego añadió que "la división política en el país es mucho más grande y preocupante de lo que parece".

Qué pasó con Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional

En diálogo con El País, Dastugue contó algunos pormenores del caso. Dijo que radicó dos denuncias policiales hace algunas semanas en dos sitios distintos: una ante policías que están en el Palacio Legislativo y otra en una sede de Maldonado y Paraguay, donde hay una oficina de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado.

El hostigador, según dijo, es un hombre de más de 30 años que conoce al diputado por la iglesia. "Desde hace unos siete meses se obsesionó conmigo", narró, y explicó que se ha presentado tanto en su despacho del Parlamento —donde no lo encontró y le dejó mensajes a su secretaria— y también en un acto de la lista 40 en el Club Cordón, donde se colocó en primera fila, lo empujó, lo amenazó y, una vez que lo retiraron, lo esperó afuera para seguir increpándolo.

Según contó Dastugue, el hombre se apersonaba en distintos lugares públicos y hasta lo amenazó de muerte. El límite, expresó, fue cuando se metió en su despacho.

Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Desde que presentó las denuncias, afirmó Dastugue, el hombre no se le apareció más, aunque le avisaron que "ha preguntado" por él. Agregó que las autoridades le confirmaron que lograron detenerlo hace algunas semanas y le tomaron declaración, y ahora el caso está en manos de Fiscalía.

"Mi mayor preocupación es mi familia, que ando seguido con ella", sentenció.