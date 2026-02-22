Dos homicidios en Montevideo: un joven fue asesinado en Nuevo París y otro hombre murió tras ataque a tiros en Maroñas

La noche del sábado y la mañana de este domingo quedaron marcadas por dos homicidios en Montevideo, en episodios violentos registrados en los barrios Nuevo París y Maroñas, donde las víctimas fueron atacadas a tiros por personas que se desplazaban en moto.

El primero de los casos ocurrió el sábado en Nuevo París. Un joven de 21 años fue baleado junto a un adolescente de 15 cuando, según la información primaria de la investigación, ambos fueron interceptados por dos hombres que intentaron robarles la moto en la que circulaban. Ante la resistencia, los agresores dispararon y huyeron.

El joven fue trasladado con múltiples heridas de arma de fuego al Hospital del Cerro, donde ingresó a cirugía, pero falleció horas más tarde. El adolescente, en tanto, sufrió una lesión en una pierna y quedó fuera de peligro.

En la escena, los investigadores hallaron vainas calibre 9 milímetros y trabajan con registros de cámaras de la zona para reconstruir la secuencia y avanzar en la identificación de los atacantes.

Esquina de Llupes y Tucumán, en Nuevo París. Foto: Google Maps.

Horas después, ya en la mañana de este domingo, otro ataque a tiros se registró en Maroñas. Dos hombres se encontraban frente a un comercio cuando llegó una moto con dos ocupantes con casco. El acompañante descendió y efectuó múltiples disparos antes de escapar.

Uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un centro de salud con una herida de arma de fuego abdominal con entrada y salida de proyectil.

El relevamiento en el sitio permitió incautar vainas y proyectiles, mientras que cámaras del comercio aportaron imágenes que forman parte de la investigación.

Los dos homicidios en Montevideo son indagados por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía, que trabajan en el análisis de evidencia y testimonios para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.