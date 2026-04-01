Una joven uruguaya de 23 años fue detenida en las últimas horas en la provincia de Corrientes, Argentina, tras ser descubierta transportando un cargamento de 88 kilos de cocaína con destino a Uruguay. El operativo, realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, tuvo lugar en un control de rutina sobre la ruta 14, a la altura del kilómetro 480, en las inmediaciones de Paso de los Libres.

La mujer, que había iniciado su viaje en Puerto Iguazú, se trasladaba junto a una menor de edad en un vehículo particular. La sospecha inicial de los agentes derivó en un escaneo exhaustivo en el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), donde el personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó anomalías de densidad en el piso del rodado, confirmando la presencia de compartimientos ocultos.

Tras la intervención de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, los efectivos procedieron a una requisa profunda del automóvil. Debajo de la alfombra de los asientos, los gendarmes hallaron una tapa que ocultaba un doble fondo diseñado específicamente para el contrabando. En su interior se encontraban 93 paquetes rectangulares que, tras las pruebas de campo Narcotest, arrojaron un resultado positivo para cocaína.

El cargamento total alcanzó los 88 kilos, una cifra considerada millonaria por las autoridades intervinientes. Por orden judicial, la conductora uruguaya quedó detenida e incomunicada, mientras que el vehículo y los estupefacientes fueron decomisados. Respecto a la menor que la acompañaba, la Justicia dispuso su entrega a un familiar directo para su resguardo.

Detuvieron en Corrientes a joven de 23 años que viajaba a Uruguay con una menor y llevaba 88 kilos de cocaína. Foto: Gendarmería Nacional Argentina.

La reacción del Ministerio de Seguridad de Argentina

El caso cobró relevancia política inmediata tras las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva. La jerarca utilizó sus redes sociales para condenar el hecho, subrayando que la mujer "usó a su hijita para pasar desapercibida" en su intento de traficar la droga hacia Uruguay.

"No somos tránsito ni destino de narcos. Las hace, las paga", sentenció la jerarca argentina.