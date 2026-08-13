Delincuentes robaron varias joyas del apartamento de una anciana de 85 años en Carrasco

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga un robo a una mujer de 85 años ocurrido al mediodía de este jueves, en el barrio de Carrasco sobre la zona de Sanlúcar y avenida Almirante Harwood, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

Sobre las 12:15 horas, dos hombres de aproximadamente 30 años ingresaron a su apartamento, relató la víctima y un testigo a la Policía. Junto con la empleada doméstica entraron al dormitorio y rompieron una caja fuerte dentro de un ropero, del que retiraron varias joyas.

Luego se fueron del edificio caminando por la calle Sanlúcar hacia avenida General Rivera, y momentos después, la empleada también huyó corriendo.

Antes del hecho, delincuentes habrían llamado a la mujer asegurándole que tenían secuestrada a su hija, por lo que debía entregar dinero a cambio, añadió Telenoche. De ser así, se configuraría otro caso del “cuento del tío”.

Patrulleros en Carrasco en apartamento donde robaron joyas a una anciana. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Al momento la Policía trabaja con las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido y detener a los implicados. Según los testigos, los delincuentes usaron tapabocas.

Más temprano, también ocurrió un robo al hogar de una mujer mayor en el barrio Bella Italia, que resultó en la pérdida de varias de sus pertenencias.