"Cosas que nos costaron mucho conseguir": ladrones desvalijaron su casa y "se cocinaron" durante el robo

Una familia que vive cerca del Parque Rivera, en el departamento de Montevideo, fue víctima de un particular robo: los ladrones, además de desvalijar la casa y llevarse ropa y electrodomésticos, también cocinaron y comieron en el lugar. El delito tuvo lugar el pasado domingo a la tarde.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

"Se llevaron absolutamente todo"

Según relató Ximena a Subrayado (Canal 10), había vuelto a su casa junto a su esposo cuando vieron a un hombre dando vueltas en las inmediaciones de la vivienda. El individuo les explicó que estaba buscando un perro perdido, y la mujer entró a la casa para ayudar a encontrarlo. "'Él estaba gritando el nombre de ese perro, seguramente para decirle al otro que saliera corriendo", afirmó, en referencia al segundo ladrón.

"Entraron a mi casa y se tomaron todo el tiempo del mundo. Se llevaron absolutamente todo, la desvalijaron, cosas que nos costaron mucho conseguir. Incluso se sentaron en la cocina, se cocinaron, se llevaron toda la comida, se llevaron los championes de mis hijas", agregó.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Además, los ladrones se llevaron computadoras y televisores. "Hice la denuncia en seguida a la Policía, después de la denuncia pasa a investigación y hay que esperar un tiempo", señaló. Ximena puntualizó que una de las tablets hurtadas tiene geolocalización, por lo que puede estimar en qué zona están los objetos robados.

"Son viviendas de gente que han desalojado de cantes y las realojaron. Yo entiendo que son personas que están en una situación muy compleja. Trabajo con población vulnerable, pero entiendo que esa no es la forma de salir y progresar", opinó. Por otra parte, manifestó que lo que más le preocupa en este momento son sus hijas, que quedaron "con miedo" de dormir en sus cuartos tras el copamiento de la casa.

El País se contactó con Jefatura de Policía de Montevideo para consultar por el hurto, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.