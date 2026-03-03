Condenan a ruso, kazajo y mexicana por intentar tramitar pasaporte uruguayo con documentación falsa en Flores

La Jefatura de Policía de Flores desarticuló un intento de fraude documental en las oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC). El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando los funcionarios del organismo detectaron irregularidades en la documentación presentada por tres ciudadanos extranjeros que pretendían iniciar los trámites para obtener el pasaporte uruguayo. La sospecha de que los papeles eran apócrifos activó de inmediato una alerta policial que derivó en la intervención de la Fiscalía Departamental.

El procedimiento inicial culminó con la detención de dos hombres, uno de nacionalidad rusa y otro kazajo, en las inmediaciones de la oficina técnica. Sin embargo, la investigación se amplió rápidamente hacia un hotel céntrico de la ciudad de Trinidad. Allí, efectivos policiales detuvieron a un tercer ciudadano ruso y a una mujer de nacionalidad mexicana.

Tras el análisis de las pruebas y la toma de declaraciones, uno de los hombres rusos recuperó la libertad, mientras que los tres restantes fueron conducidos ante la Justicia para determinar su responsabilidad en los hechos.

La condena por falsificación ideológica en Flores

Tras las audiencias celebradas con el apoyo especializado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la Justicia dispuso la condena de los tres involucrados. Una mujer de 36 años y un ciudadano ruso de 34 años fueron hallados coautores penalmente responsables de un delito de falsificación ideológica por un particular en grado de tentativa.

Ambos recibieron una pena de tres meses de prisión, la cual será sustituida por el régimen de libertad a prueba con medidas estrictas de vigilancia, informó el Ministerio del Interior.

Pasaporte uruguayo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El tercer detenido también fue condenado bajo la figura de autoría por el mismo delito y con la misma extensión de pena. Las condiciones impuestas por la Justicia para los tres sentenciados incluyen la fijación de un domicilio específico para la supervisión oficial y el arresto domiciliario total durante los tres meses que dure la condena.

Para asegurar el cumplimiento de la pena, las autoridades ordenaron la colocación de dispositivos de monitoreo electrónico y la sujeción permanente a la orientación de la oficina de seguimiento correspondiente.