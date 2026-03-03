Canelones: mujer apuñaló varias veces a su hermana tras discusión por la tenencia de su hijo

Una mujer de 46 años, que había sido apuñalada por su hermana, falleció este domingo tras pasar varios días internada en el Hospital de Clínicas. La mujer había ingresado al centro de salud el 27 de febrero con varias heridas de arma blanca, según informó la Jefatura de Canelones.

El homicidio tuvo lugar en una vivienda ubicada entre las calles Cerro de los Pensadores y Cerro San Juan. Según reconstruye la investigación policial, la hermana de la víctima protagonizó una discusión que se volvió violenta, relacionada a una serie de conflictos con la tenencia de su hijo, un menor de edad.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

La agresora, que estaba bajo los efectos del consumo de sustancias, tomó un cuchillo y apuñaló varias veces a su hermana. La Policía, que había sido alertada acerca del altercado a través de una llamada, trasladó a la víctima hasta el centro hospitalario de urgencia. La mujer terminó falleciendo en el hospital el domingo 1° de marzo. Su hermana, de 36 años, fue imputada por “reiterados delitos de violencia doméstica agravada, uno de ellos en concurso formal con un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco”.

La Justicia determinó que la imputada cumpla 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso.