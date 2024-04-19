Redacción El País

El caso de Bárbara Cecilia Prieto, que conmocionó a Rivera y al país, tendrá avances en las próximas semanas. La fiscal Alejandra Domínguez está a la espera de algunos estudios científicos antes de llevar a juicio al violador y femicida, pero ya definió la condena que pedirá ante el juez.

"La Fiscalía tiene pensado pedir una pena máxima de 45 años", adelantó Domínguez.

La magistrada indicó en diálogo con Informativo Sarandí que solamente espera para la acusación "los informes del laboratorio biológico porque se enviaron muchos indicios para analizar", tanto de la víctima como del joven de 20 años detenido por el asesinato. Entre los elementos hay "ropa, hisopos, exudados".

De todas formas, ratificó: "Las evidencias ya las tengo".

Sobre el criminal, contó que en la audiencia de formalización, en la que fue enviado a la cárcel de manera preventiva, "él usó su derecho a no declarar".

A Bárbara Prieto solo le quedaban dos materias para recibirse de maestra Foto: Facebook/Bárbara Prieto

Sin embargo, mediante las cámaras de seguridad de la zona se pudo reconstruir qué movimientos hizo previo al crimen. "Sabemos por las cámaras que él estuvo toda la noche consumiendo, que salía de lugares que consideramos que son bocas de drogas", explicó la fiscal.

El joven, de hecho, tiene un antecedente policial por un hurto cometido en 2022, pero como era primario en ese momento obtuvo una condena con un régimen de libertad a prueba.

Por otro lado, Domínguez contó que la familia de Bárbara Prieto le pidió que aclarara públicamente que el novio de la joven, un hombre que se encontraba en Montevideo al momento del crimen, nada tenía que ver con el femicidio.

La fiscal explicó que "las estadísticas" marcan que habitualmente "son las parejas o exparejas" quienes cometen femicidios, pero en este caso no fue así y el hombre "estaba más que afectado" por la situación.