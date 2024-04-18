Con una sonrisa tímida, Bárbara salió al escenario, ese que durante cuatro años la vio desplegar su gran talento. Allí, sus hermanos y amigos la vieron cantar con el corazón, pero no imaginaron que sería la última vez.

Bárbara Prieto "era una chica maravillosa", cuenta a El País Nelson da Rosa, pastor de la Comunidad Cristiana de Rivera, una de las iglesias más grandes de la ciudad de frontera y el lugar que hace años Bárbara eligió para unir sus grandes pasiones: la música, el amor a Dios y su vocación de servicio.

Bárbara Prieto en la última vez que subió al escenario a cantar Foto: Cedida a El País

Nacida en el seno de una familia cristiana, Bárbara concurría semanalmente al culto para cantar, acompañada de sus dos hermanos, también apasionados por la música.

Allí, cuenta Da Rosa, ensayaba con sus amigos y brindaba ayuda a niños y adolescentes. "Siempre le gustó mucho cantar. Parecía ser tímida y reservada pero cuando hablabas con ella era abierta, risueña y tenía un don", recuerda Da Rosa.

El domingo 14 de abril fue la última vez que Bárbara Prieto cantó en su iglesia Foto: Cedida a El País

Algo que le conmovía al pastor de la iglesia era la sensibilidad con la que Bárbara hablaba de sus padres: "Los honraba. Siempre que hablábamos ella decía ‘lo voy a consultar con mis padres’. Eran una familia hermosa y ejemplar".

Bárbara "siempre buscaba la excelencia en todo lo que hacía", y por eso la recuerdan como "una gran amiga, una gran hija" y una potencial gran docente. Y es que solo le faltaban dos materias para recibirse de maestra en el Instituto de Formación Docente (IFD) de Rivera.

A Bárbara Prieto solo le quedaban dos materias para recibirse de maestra Foto: Facebook/Bárbara Prieto

Hoy, su ciudad la llora. "La sensación es de mucha indignación. Se truncó todo un proyecto de vida", asegura el pastor de la iglesia. Nelson da Rosa reconoce que la primera sensación al conocer la noticia fue de "repudio y dolor" y hoy ya siente la necesidad de "contener a un montón de gente", en especial los amigos de Bárbara. Por eso, este jueves viaja desde Montevideo una especialista en contención emocional para poder transitar el duelo como equipo, tal y como Bárbara estaba acostumbrada a hacerlo.

El femicidio de Bárbara Prieto

Bárbara Prieto, de 24 años, fue asesinada este martes. La joven salió de su casa para estudiar, bien temprano por la mañana, y no regresó.

Bárbara Cecilia Prieto, asesinada en Rivera. Foto divulgada por Hora Uno.

Uno de sus hermanos, de 23 años, radicó una denuncia sobre las 19 horas debido a que, según dijo a la Policía, ella no se ausentaba sin comunicarse durante tantas horas.

Personal del Centro de Comando Unificado Departamental hizo una revisión de las cámaras correspondientes al camino que usualmente tomaba la joven hacia su centro de estudios -el Instituto de Formación Docente- y encontró una situación sospechosa.

Al concurrir a la zona del antiguo shopping Melancia, donde fue vista por última vez a través de las cámaras, los efectivos realizaron un rastrillaje en el que se pudo encontrar las pertenencias y documentos de Prieto. Cerca de allí, se encontraba su cuerpo ya sin vida.

Femicida de Bárbara Prieto tiene "desprecio por la vida"

Minutos después de hallar el cuerpo de Bárbara, la Policía detuvo a un joven de 20 años, principal sospechoso del crimen, según el registro de las cámaras de seguridad.

Este miércoles, la fiscal Alejandra Domínguez formalizó la investigación y el joven fue imputado por homicidio muy especialmente agravado y femicidio y deberá cumplir con un plazo de 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La fiscal expresó en conferencia de prensa que Bárbara fue víctima "de una persona que tiene total desprecio por la vida".