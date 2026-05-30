Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Camioneta circulaba a contramano por Ruta 2 e impactó de frente con un camión; un hombre resultó lesionado

El conductor de la camioneta, de 42 años, fue trasladado a Cardona y diagnosticado como "politraumatizado grave".

El País
El País
30/05/2026, 13:29
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Siniestro de tránsito en Ruta 2.
Siniestro de tránsito en Ruta 2.
Foto: Policía Caminera

Un siniestro registrado esta mañana en la Ruta 2 a la altura de Florencio Sánchez resultó con un lesionado grave. El hecho ocurrió sobre las 7:20 de la mañana de este sábado.

Según indica el reporte de Policía Caminera, una camioneta que circulaba a contramano impactó de forma frontal contra un camión que circulaba hacia el Oeste.

El conductor de la camioneta, un hombre de 42 años, fue trasladado a Cardona y diagnosticado como "politraumatizado grave". Por su parte, el conductor del camión -un hombre de 72 años- resultó ileso.

Sobre el mediodía se normalizó el tránsito en ese tramo de la ruta.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar