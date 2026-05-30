Camioneta circulaba a contramano por Ruta 2 e impactó de frente con un camión; un hombre resultó lesionado
El conductor de la camioneta, de 42 años, fue trasladado a Cardona y diagnosticado como "politraumatizado grave".
Un siniestro registrado esta mañana en la Ruta 2 a la altura de Florencio Sánchez resultó con un lesionado grave. El hecho ocurrió sobre las 7:20 de la mañana de este sábado.
Según indica el reporte de Policía Caminera, una camioneta que circulaba a contramano impactó de forma frontal contra un camión que circulaba hacia el Oeste.
El conductor de la camioneta, un hombre de 42 años, fue trasladado a Cardona y diagnosticado como "politraumatizado grave". Por su parte, el conductor del camión -un hombre de 72 años- resultó ileso.
Sobre el mediodía se normalizó el tránsito en ese tramo de la ruta.
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