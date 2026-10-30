Asesinato en Aguada: detienen a pareja de sospechosos que fueron captados por las cámaras de seguridad

Un hombre de 47 años fue asesinado en la madrugada de este viernes en avenida General Rondeau y Asunción, en el barrio Aguada de Montevideo. Según informó la Policía, una pareja fue detenida más tarde por la presunta vinculación con la muerte.

A las 02:54 de este vienes, una dotación de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) concurrió a la esquina citada tras recibir el aviso de que había una persona caída sobre la vía pública. el hombre tenía manchas de sangre en las piernas y una lesión en la cabeza. Posteriormente, un equipo médico constató su fallecimiento.

La víctima fue identificada y la Policía apuntó que era poseedora de antecedentes penales.

Patrullero. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

Detención de dos sospechosos

Al analizar las cámaras del Ministerio del Interior, los investigadores pudieron ver que, a las 02:43, "la víctima había mantenido un forcejeo con un hombre y una mujer", que huyeron del lugar por la calle Lima.

Con apoyo de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron detener a los dos sospechosos, un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos con antecedentes penales.

La Fiscalía de Homicidios de 3.er Turno dispuso que los detenidos declaren este viernes y ordenó la autopsia de la víctima.