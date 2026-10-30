Asesinato en Aguada: detienen a pareja de sospechosos que fueron captados por las cámaras de seguridad
Un hombre de 47 años apareció muerto en avenida General Rondeau y Asunción. Las cámaras registraron que la víctima forcejeó con la pareja antes del fatal desenlace.
Un hombre de 47 años fue asesinado en la madrugada de este viernes en avenida General Rondeau y Asunción, en el barrio Aguada de Montevideo. Según informó la Policía, una pareja fue detenida más tarde por la presunta vinculación con la muerte.
A las 02:54 de este vienes, una dotación de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) concurrió a la esquina citada tras recibir el aviso de que había una persona caída sobre la vía pública. el hombre tenía manchas de sangre en las piernas y una lesión en la cabeza. Posteriormente, un equipo médico constató su fallecimiento.
La víctima fue identificada y la Policía apuntó que era poseedora de antecedentes penales.
Detención de dos sospechosos
Al analizar las cámaras del Ministerio del Interior, los investigadores pudieron ver que, a las 02:43, "la víctima había mantenido un forcejeo con un hombre y una mujer", que huyeron del lugar por la calle Lima.
Con apoyo de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron detener a los dos sospechosos, un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos con antecedentes penales.
La Fiscalía de Homicidios de 3.er Turno dispuso que los detenidos declaren este viernes y ordenó la autopsia de la víctima.
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