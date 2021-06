Andrea Panini tomó un ómnibus con destino a Parque del Plata, ahora buscan determinar en qué lugar se bajó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dónde está Andrea Panini es la pregunta que todos se hacen: sus familiares, sus amigos y también la Policía uruguaya, que intenta dar con el paradero de esta argentina de 43 años que se encuentra desaparecida de este lado del Río de la Plata desde hace cinco días.

El 10 de junio se abrió la investigación. Ese día fue vista por última vez en la zona del Remanso de Neptunia, en el departamento de Canelones.



Un día después, el 11 de junio, la Policía canaria solicitó la colaboración de la población para encontrarla.

Se sabe que la mujer dejó a su hijo de 11 años en la casa de un vecino. Y, según familiares y amigos de ella cuentan en una carta que hicieron pública, Panini salió de su casa “con un pantalón blanco, bolso negro” y “se dirigía al juzgado de Atlántida” a realizar trámites en el marco de un conflicto con su expareja.

En la misiva destacan que han realizado, desde la denuncia de su desaparición, una “búsqueda intensa”, al tiempo que denuncian que esta “no ha sido acompañada por ninguna organización estatal”.



La investigación sobre el paradero de Panini la llevan adelante la Jefatura de Policía de Canelones y detectives de Personas Ausentes de Interpol.



A raíz de una denuncia que había radicado contra su expareja, Panini llevaba un dispositivo rastreador que le permitía saber si el denunciado estaba cerca. Su expareja, en tanto, tiene una tobillera electrónica.



El dispositivo de Panini fue encontrado en su casa por la Policía, que también halló su celular. Por esto, la primera hipótesis de los investigadores es que la desaparición de la mujer “fue voluntaria”, según explicaron fuentes policiales a El País.

Los efectivos analizaron las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior que hay en la ruta desde su casa hacia Atlántida y también las cámaras de privados. Allí pudieron establecer que la última imagen que hay de la mujer la muestra atando su bicicleta en el peaje de Pando. Luego abordó un ómnibus con destino a Parque del Plata. Pero aún no se pudo determinar en qué momento bajó del vehículo.



Fuentes de la investigación insistieron en que su expareja, de acuerdo al sistema de monitoreo de la tobillera, nunca dejó el departamento de Rocha, lugar donde vive.

“Se ha hecho todo lo humanamente posible. En la noche que denunciaron los vecinos (la desaparición) se dio intervención a un juez de familia y a fiscalía. Al otro día se activo el protocolo de personas ausentes y se empezaron a hacer las averiguaciones”, confió la fuente.



Y agregó: “Lo último que se tiene es la aparición en el peaje de Pando, porque dejo el celular y el sistema de monitoreo en su casa. Ella no estaba amenazada por nadie y la expareja no se movió de Rocha”.



Los investigadores sostienen que Panini es una “persona ausente”, porque no han surgido elementos para que se presuma una “desaparición forzosa” o un “hecho delictivo”.

La Policía realizó un pedido de informes a todos los puestos de frontera para conocer si la mujer pudo haber salido del país. De todas maneras, manejando esa hipótesis, Panini podría haberse ido por “tierra seca” y no aparecería en el registro, explicó una fuente del caso.



La Coordinadora de Feminismos convocó para hoy 18:30 horas una concentración en Plaza Libertad (Montevideo) para reclamar una “urgente búsqueda” de Panini y expresar su solidaridad con la familia.