Policía de Canelones busca a argentina que desapareció cuando iba al juzgado por causa contra su expareja

Andrea Panini, una argentina de 43 años que vive en Uruguay, desapareció el jueves pasado cuando iba entregar un escrito por violencia de género contra su expareja a un juzgado en el Remanso de Neptunia, donde vive junto a su hijo de 11 años.

Para “Pandi”, como la llaman sus familiares y amigos, el jueves 10 de junio comenzó como un día normal. Durante la mañana, se comunicó con sus amigas, con quienes estaba en contacto a diario, y saludó a una de ellas por su cumpleaños. “Le dejó el hijo a un vecino sobre el mediodía para ir al juzgado a dejar una documentación y avisó que volvería a las 15, y desde ahí se le perdió el rastro”, cuenta su familia en un texto que difundió por WhatsApp.



Allí describen a Andrea como una instructora de yoga muy positiva y sana. “En el último tiempo estaba pasando un momento difícil por un largo litigio con su expareja, padre de su hijo, quien tiene una tobillera electrónica a pedido de la Justicia que le prohibía acercarse a ella”, mencionan.





“Es una persona luminosa, alegre, no es de hacer estas cosas. Lo único que sé es que ella iba a la Fiscalía de Atlántida y nunca llegó. Algo le pasó”, dijo a La Nación su hermana Paula, quien se enteró el jueves por la noche de la búsqueda de su hermana.



“Estoy tratando de comunicarme con la Fiscalía de Uruguay y no me atiende nadie. Le pedí a una amiga de Andrea que vaya físicamente para ver cómo está la búsqueda”, explico la mujer. “Esta es una película que no me esperaba”, admitió.



El caso de la desaparición de Andrea es llevado en conjunto por la Justicia de Uruguay y la Argentina. Hasta el momento, las redes sociales estallaron en mensajes de búsqueda y los amigos más cercanos de Pandi comenzaron a rastrear las zonas cercanas, como la costa y los arroyos.



Si bien aún no se realizó ninguna concentración en reclamo del paradero de la mujer, Paula anticipó que ya se comunicó con varios colectivos de mujeres para convocar alguna marcha u organizar algún tipo de pedido de ayuda a la brevedad.



Por otra parte, la Jefatura de Policía de Canelones emitió un comunicado este sábado en el que solicita la colaboración de la población para "ubicar a la señora Andrea Panini de 43 años de edad, la cual fue vista por

última vez en el día de ayer 10 de junio del 2020 en Jurisdicción de la Seccional 22, Salinas en la zona del Remanso en Neptunia".



Por cualquier dato o información al respecto, los números de contacto habilitados son: 2030 4700 o al 2030 4738.