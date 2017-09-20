Polémica por fecha de vigencia del CPP

CÓDIGO PENAL

En el FA aseguran que no se necesitará nueva postergación.

Cuando falta poco más de un mes para que cobre vigencia el nuevo Código General del Proceso (CPP), hay algunas dudas en la oposición de que se llegue en tiempo y forma con la aprobación de varias iniciativas que están a estudio del Senado y la Cámara de Representantes.

De todas formas, desde el oficialismo la senadora Constanza Moreira, que preside la comisión que estudia una de esas iniciativas, aseguró a El País que da "garantías" de que no se necesitará una nueva postergación —sería la segunda— de la entrada en vigor del nuevo CPP.

"El 1° de noviembre comienza a regir sí o sí", aseguró la senadora.

Ayer la comisión de Constitución y Legislación del Senado analizó un proyecto que contiene insumos diversos para el funcionamiento del CPP. Pero esta iniciativa debe ir todavía a la Cámara de Representantes. Teniendo en cuenta que esto ocurrirá alrededor del 10 de octubre, desde la oposición se tienen dudas de que los tiempos alcancen.

En la comisión se estudian algunos pequeños ajustes pedidos por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y las modificaciones del régimen procesal penal para menores y adolescentes. "Son ajustes finales", dijo Moreira.

Además, el martes 3 de octubre se convertirá en ley el proyecto que tipifica el "femicidio" como agravante de un asesinato. Diputados le hizo algunos cambios y ese día en el Senado se aceptarán y se cerrará la discusión.