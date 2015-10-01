Ocho procesados y más paros

Otros tres activistas fueron procesados ayer sin prisión por los incidentes de violencia durante la desocupación del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Con estos van ocho los procesados por la jueza Ana de Salterain y la fiscal Ana María Tellechea.

La respuesta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo no se hizo esperar: hoy tampoco habrá clases en los liceos de la capital, como tampoco lo hubo ayer. Las protestas de los docentes al operativo policial y a los fallos judiciales seguirán hoy jueves con una marcha entre Torre Ejecutiva y el Palacio Legislativo, el sábado se reunirán en asamblea y el martes 6 volverán a parar con otra manifestación callejera.

Estos paros docentes, que ya llevan acumulados más de un mes sin clases en lo que va del año, son además un desafío a la exhortación del presidente Tabaré Vázquez, que el martes desde Nueva York pidió a los padres que igual envíen a sus hijos a las instituciones educativas.

Más procesados.

Los tres procesados ayer son un militante del sindicato del taxi (Suatt), otro del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) y otro del radical Partido de los Trabajadores (PT), organización política que está fuera del oficialista Frente Amplio.

A los tres la jueza De Salterain les aplicó una pena sustitutiva a la cárcel de 200 horas de trabajo comunitario, al igual que a los cinco primeros procesados el lunes 28 de septiembre por el delito de atentado agravado.

Las indagatorias continúan y según fuentes judiciales todavía quedan personas por detener para conducir al juzgado. Por este caso también están en calidad de indagados la líder de la organización ultra Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el abogado Pablo Ghilardo, defensor de los estudiantes que ocuparon las oficinas del Codicen.

Más paros.

En tanto, los sindicatos vinculados a los hechos de violencia del pasado martes 22 septiembre siguen duros en su postura y tomarán más medidas.

Para hoy a partir de la hora 18 está convocada una movilización que saldrá desde Torre Ejecutiva y se dirigirá hasta el Palacio Legislativo "en defensa de la educación pública y en contra de la represión", afirma un comunicado firmado por los gremios vinculados a la educación pública.

"Apuntamos a una gran movilización", afirmó un dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), a El País.

ADES Montevideo, que había llamado ayer a no dictar clases, había decidido en asamblea el martes que si procesaban a más activistas por los incidentes en el Codicen, paralizarían otra vez los liceos. Esta medida se concretará hoy.

Los profesores se reunirán hoy desde la hora 13 para determinar cómo seguirán adelante con el conflicto. Para el martes 6 a partir de la hora 15 los profesores de Montevideo convocaron a una concentración en la Torre Ejecutiva.

Por su parte, el sindicato del taxi también tomará una serie de medidas que van desde más paros hasta "movilizaciones masivas", dijeron a El País fuentes del Suatt.

Los maestros de Montevideo, apartados del conflicto están "apoyando a los compañeros" que están siendo indagados, según indicó la presidenta de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Raquel Bruschera, pero no pararán las clases y se reunirán en las próximas horas. La FEUU también irá por el mismo camino durante este jueves.

Tareas sustitutas.

Las ocho personas procesadas por la jueza Ana de Salterain deberán concurrir desde el próximo lunes 5 a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), donde se les dirá qué tareas deben cumplir durante las 200 horas de trabajo comunitario que les ordenó la jueza De Salterain.

Tendrán que cumplir tareas comunitarias que van desde la limpieza de una plaza hasta la refacción en algún lugar "que sea del bien común", informaron a El País desde el OSLA. Los procesados serán distribuidos según sus perfiles a los lugares donde deberán cumplir la pena.

La OSLA cuenta con cinco equipos que están en todo momento en la calle realizando controles diarios y sorpresivos a lo que cumplen servicios comunitarios.

En caso de que los procesados no se presenten ante la Oficina de Supervisión se les hace un llamado de atención. En caso de que las personas sigan sin presentarse o no demuestren interés en cumplir con la pena sustitutiva, se le comunica inmediatamente al juez del caso para su posterior encarcelamiento. Este podría ser el caso de Marcelo Hospitale, el militante de la FEUU que decidió no presentarse ayer ante las autoridades y que, según dijo en entrevista con El País, no va a cumplir con las 200 horas de trabajo comunitario.

"Yo siento que esto es una persecución política, y que estamos inmersos en una lucha. Yo me considero un luchador y la lucha la voy a seguir dando intensamente como la di siempre. No me van a intimidar con este procesamiento, yo no voy a aprobar ese fallo que tuvo la jueza y no voy a cumplir las 200 horas de trabajo", dijo Hospitale a El País.

Los incidentes de violencia durante la desocupación del edificio del Codicen ha desatado una "guerra mediática" entre el gobierno y las organizaciones que enfrentaron a la policía. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que fue respaldado por el presidente Vázquez y el resto del gabinete, divulgó un video en el que muestra que cuando la policía ingresó al edificio los ocupantes ya habían salido. Los activistas, en cambio, acusan a la policía de golpearlos sin motivo.

Profesores de secundaria siguen dejando sin clases a alumnos de MontevideoDIEGO PÍRIZ