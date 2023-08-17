Formalizaron por femicidio al exnovio de Valentina Cancela e irá al Inisa; la causa de muerte fue asfixia

Redacción El País

El fiscal Jorge Vaz pidió formalizar la investigación contra el exnovio de Valentina Cancela, joven de 17 años asesinada este martes en Punta del Este. La Justicia accedió a la formalización, que es por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, por lo que se dispuso la internación en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) hasta el dictado de la sentencia.

Este recién es el inicio formal del juicio, y el fiscal tendrá 30 días para presentar la acusación. Según informó el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, Vaz “se encamina a pedir la pena máxima” para el imputado. En este caso, por tratarse de un menor, la pena máxima es de 10 años. También se informó que, según los resultados primarios de la autopsia, el motivo de la muerte de Valentina Cancela fue una asfixia.

Benech agregó que la Unidad de Víctimas de la Fiscalía está trabajando con la familia de la joven asesinada.

Exnovio de Valentina Cancela llegando al juzgado para participar de la audiencia de formalización Foto: Ricardo Figueredo

El exnovio y presunto femicida de Valentina Cancela fue conducido ante Fiscalía este jueves y sobre el mediodía participó de la audiencia de formalización en el juzgado de San Carlos (Maldonado). Según detalló el vocero de Fiscalía, Javier Benech, al tratarse de un menor de edad la audiencia fue privada.

Si bien en un inicio se conocieron varias versiones respecto a las denuncias entre Valentina y el ahora imputado, la Suprema Corte de Justicia informó a El País que hubo dos: una denuncia del imputado contra Valentina, y otra de la madre de la víctima contra el imputado.

Si la Justicia condena al exnovio de Valentina Cancela por femicidio, se convertiría en el femicida más joven de Uruguay desde que hay registros fiables, dijo a El País Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Así transcurrió la jornada hasta la formalización del joven

13:30 | Confeso femicida llegó al juzgado de San Carlos

El joven llegó a la hora fijada para la audiencia de formalización en el juzgado de San Carlos (Maldonado). Tapado por una capucha y rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad, ingresó al predio donde aguardó hasta el inicio de la sesión.

Operativo de seguridad en el juzgado de San Carlos en lo previo a la audiencia por el femicidio de Valentina Cancela Foto: Ricardo Figueredo

12:15 | Gran concentración en casa velatoria para despedir a Valentina Cancela

Familiares y amigos se encuentran en la casa velatoria para dar su último adiós a Valentina. Los compañeros de liceo llevan rosas rojas y, a pesar de la lluvia, una masa de gente se resguarda en las veredas.

Según pudo saber El País, el cuerpo de Valentina aún no fue entregado a la familia.

Amigos y familiares de Valentina Cancela se aproximan a la sala velatoria Foto: Maite Beer

11:40 | La angustia en el liceo de Valentina Cancela

Gustavo Opizzo, subdirector del liceo de Punta del Este, al que asistía la joven Valentina Cancela, dialogó con El País y explicó que este jueves el centro abrió sus puertas para dar apoyo a los jóvenes, en lugar de cerrar por luto.

"El sentimiento que tenemos es una angustia, estamos totalmente quebrados los docentes, el equipo de la dirección. Es una joven que vino con nosotros desde principios de Secundaria, empezó acá en primer año. Una gurisa encantadora", lamentó el docente.

"Lo que estamos haciendo en el día de hoy es tener abierta la institución, está el equipo inspectivo regional apoyando tratando de ver qué estrategias podemos utilizar para poder sobrellevar esto. La salud mental está jugando un rol importante en estos tiempos y nos está afectando", agregó.

Liceo de Punta del Este Foto: Maite Beer

"Valentina nos está dejando un aprendizaje para que podamos evitar futuras situaciones como esta. Nosotros no teníamos documentación de que había una prohibición de acercamiento", remarcó el subdirector del centro.

"Si hubo denuncias, hubo una omisión", por parte de la justicia, enfatizó.

Los estudiantes promovieron una sentada que no se pudo hacer por la lluvia y se llevará a cabo más tarde en el liceo departamental de Maldonado.

11:30 | Asesino de Valentina declara ante Fiscalía

El joven fue conducido ante Fiscalía este jueves por la mañana. El País se dirigió al lugar, donde había un gran despliegue de seguridad.

El joven llegó en un vehículo, permaneció unos minutos y luego fue trasladado a la comisaría que está en la esquina.

Exnovio de Valentina Cancela llegando a declarar a Fiscalía Foto: Ricardo Figueredo

Así pasó la noche el confeso asesino de Valentina Cancela

En diálogo con El País, el director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, confirmó que el joven pasó la noche de este miércoles bajo atención y disposición del instituto.

"Como el Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa) no tiene infraestructura en el interior para dar respuesta a esta clase de clasos, es INAU quien cumple esa medida cautelar inicial, por lo que estuvo acompañado por supervisores y la guardia policial", detalló Abdala.

"Si se confirma la imputación y la condena es la internación, entonces será trasladado a Inisa de Montevideo", remarcó.