Así pasó la primera noche de reclusión el exnovio de Valentina Cancela, tras confesar el asesinato

Redacción El País

Luego de una intensa búsqueda, este miércoles por la tarde la Policía halló el cuerpo sin vida de la adolescente Valentina Cancela. Su exnovio, de 17 años, confesó el crimen y señaló en qué lugar había enterrado el cadáver.

Una vez confesado el crimen el adolescente fue detenido y llevado a una dependencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), según confirmó El País e informó El Observador.

"Como el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) no tiene infraestructura en el interior para dar respuesta a esta clase de casos, es INAU quien cumple esa medida cautelar inicial, por lo que estuvo acompañado por supervisores y la guardia policial", detalló Abdala.

"Si se confirma la imputación y la condena es la internación, entonces será trasladado a Inisa de Montevideo", remarcó.

Este jueves el joven fue conducido ante Fiscalía para prestar declaración y sobre el mediodía participará de una audiencia de formalización en el juzgado de San Carlos (Maldonado).

El fiscal del caso, Jorge Vaz, contará con pocos días para luego presentar una acusación. En principio, la hipótesis que se maneja es que se trató de un homicidio muy especialmente agravado por femicidio.

El fiscal solicitará la medida de privación de libertad para el joven y, en caso de que sea imputado por el crimen de femicidio, el joven podría ser condenado a 10 años de prisión, la pena máxima que se puede dar a un menor de edad en estos casos. Parte la cumpliría en el Inisa y el resto en una prisión de adultos.