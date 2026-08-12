Prometía trabajo como empleadas domésticas, pero encerraba mujeres y las obligaba a entrar droga a la cárcel

Un hombre fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión luego de que se descubriera que había engañado a varias mujeres para que ingresaran estupefacientes a una cárcel, informó Fiscalía a través de un comunicado.

El ahora condenado le había prometido a sus víctimas trabajo como empleadas domésticas. Las mujeres eran trasladadas desde Montevideo hasta Ciudad del Plata, donde eran alojadas en una vivienda en el marco de la supuesta oferta laboral. Sin embargo, una vez allí, se les comunicaba que no podían salir de la casa y que la verdadera tarea era ingresar estupefacientes a reclusos de la Unidad N°4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en Santiago Vázquez, antes conocida como Comcar.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Las víctimas eran llevadas hasta el centro penitenciario en una camioneta que fue decomisada en el marco del operativo, quedando a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

De acuerdo a la investigación, el hombre trabajaba junto a su pareja. La Justicia lo condenó como "autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de suministro de sustancias estupefacientes y un delito de trata de personas", y deberá cumplir cinco años y cuatro meses de penitenciaría.

Ataque a balazos en Piedras Blancas: mataron a una joven de 24 años y un hombre de 57 resultó herido

Una joven de 24 años murió durante la mañana de este miércoles en un centro asistencial tras ser atacada a balazos en el barrio Piedras Blancas de Montevideo. La víctima iba acompañada por otro hombre de 57 años que sufrió heridas y una mujer de la misma edad que resultó ilesa.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, sobre las 05:47 de la madrugada efectivos concurrieron al cruce de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Battle Pacheco tras un aviso de una persona herida de arma de fuego.

En el lugar se encontraron a la joven herida de gravedad. En un primer momento fue trasladada a un centro asistencial y luego al sanatorio del Servicio Médico Integral (SMI), donde se constató su muerte a las 08:10 por la gravedad de sus lesiones.

El hombre que la acompañaba fue herido por un disparo en una de sus piernas y atendido en un centro de salud. Actualmente se encuentra fuera de peligro.

Según los investigadores, las víctimas iban a pie cuando fueron abordadas por un hombre que realizó los disparos y luego se fugó del lugar. La Policía realizó un relevamiento de la escena. El resto de las actuaciones son llevadas adelante por la Fiscalía de Homicidios de 4.º Turno.