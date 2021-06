Prisión preventiva por 90 días para el excoordinador de Policía de Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, deberá cumplir una medida de prisión preventiva por 90 días tras una resolución judicial, informó Fiscalía General de la Nación.

El Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno hizo lugar a la solicitud del fiscal Jorge Vaz y revocó la medida de prisión domiciliaria para Pereira, fijándose la nueva pena mientras continúa la investigación.

Fiscalía le contabilizó 17 abusos de funciones a Pereira, número tres en la escala jerárquica policial fernandina. La investigación incluyó una gran cantidad de escuchas telefónicas, entre las que aparecen conversaciones con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Vaz había aclarado que no está investigando al ministro y que este no cometió delito alguno.

No obstante, se desató una tormenta política. La bancada de legisladores del Frente Amplio pidió la renuncia del secretario de Estado. "Estoy absolutamente tranquilo", dijo Cardoso, quien contó con el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou. "Con la información pública, la del fiscal y la que me dio Cardoso, no tengo objeciones", había dicho el mandatario.

Tanto el excoordinador como otro sargento subalterno fueron imputados el 16 de junio a pedido de Vaz y se dispuso el arresto domiciliario por 90 días para los dos uniformados.

No obstante, el fiscal había solicitado la medida cautelar de prisión efectiva para Pereira, pero esta fue denegada por la Justicia. Vaz apeló el fallo y ahora el Tribunal de Apelaciones definió sobre este punto.

La investigación por la cual fueron imputados ayer comenzó hace aproximadamente ocho meses. Fue a raíz de una denuncia anónima que alertaba que varias personas podrían estar cometiendo hechos ilícitos en Maldonado.