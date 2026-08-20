Jueces se reunieron con Díaz; dicen que gobierno no conocía sus reclamos y que se comprometió a buscar solución

Las autoridades de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) trasladaron este martes sus reclamos presupuestales al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien les habría manifestado que el gobierno no estaba al tanto de los planteos. El jerarca de gobierno asumió el compromiso de trabajar en la búsqueda de soluciones, según dijeron a El País la presidenta y la vicepresidenta de la organización.

La presidenta de la AMU, María Helena Mainard, y su vicepresidenta, Dolores Sánchez, fueron recibidas por Díaz en la Torre Ejecutiva, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.

“Entendemos, en principio, que no se estaba al tanto de las reivindicaciones”, señaló Mainard. Según explicó, los asuntos relacionados con la Rendición de Cuentas se procesan principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no directamente en Presidencia.

“Aparentemente, no hubo ningún planteo por parte del MEF a Presidencia sobre el tema del presupuesto del Poder Judicial”, agregó la titular de la asociación.

Mainard calificó la reunión como “muy cálida” y sostuvo que la instancia permitió presentar ante Presidencia la situación que la asociación viene denunciando. También destacó que ya conocían a Díaz por su pasado como integrante del Poder Judicial.

Por su parte, Sánchez —quien hizo una valoración positiva del encuentro y dstacó la disposición del prosecretario—aseguró que Díaz les indicó “de manera directa” que el gobierno desconocía los reclamos que la AMU venía formulando.

“Sentí que hubo receptividad por parte del prosecretario y sobre todo un compromiso de trabajar juntos para poder resolver los planteamientos que le hicimos desde el punto de vista presupuestal”, añadió.

El recorrido de los reclamos

Tras el intercambio, las autoridades de la AMU entienden que sus planteos serán trasladados primero al Consejo de Ministros y posteriormente al Parlamento, donde actualmente se encuentra a estudio el proyecto de Rendición de Cuentas.

Mainard indicó que también presentaron modificaciones a uno de los artículos del proyecto que no implicarían costos adicionales para el Estado. Según relató, las propuestas fueron bien recibidas por Díaz, quien tomó nota y se comprometió a plantearlas.

La asociación centró sus reclamos en tres puntos. El primero es una readecuación salarial para los magistrados, que, según la organización, permanece pendiente desde la Ley de Presupuesto de 2010.

El segundo es la aplicación integral de la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. La Ley de Presupuesto de 2020 dispuso la creación de juzgados especializados, pero la AMU sostiene que todavía no existe una solución que alcance a todo el país.

El tercer planteo consiste en actualizar la partida destinada al perfeccionamiento académico de los magistrados, cuyo último ajuste fue realizado en diciembre de 2012.