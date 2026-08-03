Magistrados advierten que la Justicia está “en crisis” y reclaman que la Rendición de Cuentas asigne más recursos

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) advirtió que “el sistema de Justicia con un presupuesto del siglo pasado está en crisis” y reclamó que la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas sea aprovechada para destinar más recursos al Poder Judicial.

La gremial sostuvo que la "falta de un presupuesto adecuado desde hace más de 30 años limita el acceso de la población a la Justicia". Y, en ese marco, señaló que la Rendición de Cuentas representa una nueva oportunidad para discutir el crédito de 6,08% reclamado por los jueces y reconsiderar otras solicitudes realizadas por la asociación.

Entre ellas mencionó una readecuación salarial que, según la AMU, está pendiente desde la Ley de Presupuesto de 2010.

También pidió avanzar en la "aplicación integral de la Ley 19.580", sobre violencia hacia las mujeres basada en género. La asociación recordó que el Presupuesto de 2020 dispuso la creación de juzgados especializados, pero afirmó que todavía "no existe una solución que abarque a todo el país".

Otro de los reclamos es la actualización de la partida destinada al perfeccionamiento académico de los magistrados, cuyo último ajuste se realizó en diciembre de 2012.

La AMU identificó las áreas de violencia de género, doméstica y sexual como aquellas que presentan mayores carencias. Además, planteó la necesidad de crear nuevos tribunales de apelaciones en Familia y Trabajo e invertir en infraestructura edilicia, seguridad y cargos para las materias sociales.

Según la gremial, existe un aumento constante de los casos, los delitos y las situaciones de violencia, mientras se trabaja con la misma cantidad de jueces. Afirmó que esta situación provoca desbordes y pedidos de licencia por afectaciones físicas, emocionales o psicológicas.