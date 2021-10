Jara reivindica política de gastos de Gas Sayago y defiende los servicios de masaje y gimnasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, defendió ayer en un juzgado penal la política de gastos implementada durante la construcción de la regasificadora y entendió que el consumo de alimentos, frutos secos, masajes y gimnasia son parte de la “higiene laboral” de cualquier empresa uruguaya.

La denuncia realizada por UTE y Ancap, accionistas de Gas Sayago, señala que existieron pérdidas por US$ 213 millones en la obra frustrada de la regasificadora. Aunque no tipifican delitos, el asesor legal de UTE, Jorge Barrera, y el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, sostienen que la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard y el fiscal Pacheco deben investigar un eventual abuso de funciones y un supuesto delito de fraude.

Los gastos.

En el interrogatorio realizado a Marta Jara, el fiscal Pacheco apuntó a las erogaciones elevadas realizadas por Gas Sayago en la regasificadora.



Pacheco: Los denunciantes en otro punto dan cuenta de lo que denominan gastos excesivos en que incurrió Gas Sayago. ¿Qué tiene para decir al respecto?



Jara: Los viajes que se realizaron fueron todos en el contexto de la empresa. Algunos de ellos estaban relacionados con, por ejemplo, inspeccionar el avance de la construcción del barco regasificadora en Corea del Sur. También hablar con contrapartes japonesas de la empresa MOL, y del potencial financiador JBIC en Tokio. Y otros viajes tenían carácter técnico. (...) Y están justificados.

Jara también aprovechó la ocasión para referirse a las compras de frutos secos y almuerzos para funcionarios de Gas Sayago.



“Los gastos de alimentación forman parte de lo que se conoce como la compensación total (a trabajadores)”, dijo Jara. Y agregó que, como surge del informe de PricewaterhouseCoopers (PwC), la compensación que otorgaba Gas Sayago (a funcionarios) eran las usuales para el ramo.



Con respecto a los gastos en gimnasia y masajes, Jara explicó a la jueza Mainard y al fiscal Pacheco: “Lo que sí tenía Gas Sayago era una política aprobada por el directorio de seguridad y salud ocupacional en línea con las prácticas de la industria, y dentro de esa política se llevaban a cabo iniciativas de higiene laboral, ergonomía, etc.”, señaló Jara.



Otro tema que estuvo en el interrogatorio fue la contratación del consorcio OAS, vinculado a casos de corrupción en Brasil denominado “Lavajato” en 2014. Los abogados Beatriz Scapusio y Gustavo Bordes, asesores legales de Ancap, insistieron sobre los antecedentes de OAS para ser contratados para realizar la obra de la regasificadora.



Según Scapusio, OAS incurrió en reiterados incumplimientos respecto al contrato celebrado en forma directa para la construcción del gasoducto con Gas Sayago.

El estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino, que asesoraba a Gas Sayago, fue consultado respecto de los incumplimientos de OAS y confirmó que se había configurado la causal de rescisión de contrato.



Scapusio: Quisiera que explicara por qué no ejecutaron el contrato por incumplimiento (es decir, no cobraron lo correspondiente). Solo cobraron una multa. Y luego modificaron con una adenda (agregado) el contrato original.



Jara: Lo que hay que evaluar es qué sucede ante la rescisión del contrato (con OAS). Lo más probable es que sea muy difícil tomar el control del terreno y todas esas contingencias se discutieron con el estudio jurídico. Entonces, teniendo en cuenta los distintos aspectos -una probable medida cautelar de OAS- se buscó una solución que mejor servía a los intereses del proyecto.

Pilotes de la fallida obra de la regasificadora de Gas Sayago. Foto: Estefanía Leal

Scapusio: ¿Conoce el destino de un préstamo de agosto de 2013 a Gas Sayago de US$ 8 millones? (No consta de parte de quién).



Jara: No recuerdo en particular. El financiamiento de Gas Sayago provino de los propios accionistas y el único préstamo que tenía una aplicación específica fue el que otorgó la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para las obras de gasoducto y dragado.



Otros préstamos, incluidos los de UTE, eran préstamos corporativos y no tenían cometido específico.