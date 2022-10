Fiscalía investiga a seis jerarcas policiales por vínculos con Alejandro Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, enviado el martes 14 de este mes a la fiscal Gabriela Fossati, informa que se extrajeron los contenidos de los celulares a seis jerarcas de la Policía, Guardia Republicana, Bomberos y de la Policía de Rocha, por sus vínculos con el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. Dicho documento se encuentra en el expediente del caso al que accedió El País de fuentes judiciales.

El informe expresa que, en el marco de la “Investigación Carme”, que indaga falsificaciones de pasaportes uruguayos para que ciudadanos rusos puedan recibir la ciudadanía uruguaya, se le envió a la fiscal Fossati la extracción de toda la información contenida en el celular de Astesiano, la que se hizo a través del sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device), y también de su mujer, Patricia M., del ruso Alexey S. y del escribano Álvaro F., pero también la de estos seis policías.



Según el documento, también son investigadas las conversaciones entre dos particulares, en uno de estos casos se trata de un empresario.

Una negociación

En chats mantenidos desde el 19 de mayo de este año hasta el seis de setiembre, unas dos semanas antes de la detención del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, se develan los idas y vueltas entre Astesiano y el escribano Álvaro F. en el marco de las negociaciones para obtener pasaportes para una cantidad nunca explicitada de ciudadanos rusos.



En esas conversaciones Astesiano se refiere al Ministerio del Interior y a Cancillería en múltiples oportunidades. Y sostiene que sus vínculos “con el 1 del ministerio” permitirán acceder a los documentos. Sin embargo, la conversación entre ambos se extiende hasta ese seis de setiembre sin que, aparentemente, hayan logrado entregarse esos documentos.



En un momento Astesiano señala que el trámite es más fácil a otros que aparentemente realizaron en otras oportunidades, advirtiendo que en esa oportunidad “solo” se depende de “Ministerio del Interior y Cancillería” porque los pasaportes que se están tramitando de forma irregular no son comunes, sino diplomáticos.



En otro momento, el excustodio señala: “Yo mañana a las 11 quedé de ir al ministerio, voy a ir al ministerio a decirle algo porque no le voy a mentir al tipo, ¿entendés? Es más, no sabemos a qué hora llegamos. Yo quiero ir al ministerio y decirle algo claro. ¿Le voy a mentir? No me gusta”.

En otra oportunidad, Astesiano asegura: “Lo va a arreglar, ya te digo que demora dos o tres días, cuatro días. Aparte es el 1 y lo va a hacer ahí mismo. Va por Cancillería”.



En un momento el escribano sostiene que sus clientes -y hay dos a los que nombra: Alexey e Igor- se niegan a poner más dinero. Luego Astesiano dice haber logrado que le entreguen la documentación por solo “ocho lucas” más, y sostiene que consiguió cinco pero le faltan tres. El escribano insiste en que sus clientes no pondrían más dinero, pero que una vez obtenidos los pasaportes “es obvio” que van a pagar.

Borrados

El abogado defensor de Astesiano, Marcos Prieto, confirmó ayer que entregó ante Fiscalía un disco duro para tener en las próximas jornadas la carpeta completa del caso. Consultado por el hecho de que su cliente haya borrado conversaciones de su celular -las que luego fueron recuperadas por el sistema UFED-, Prieto dijo que “no solo puede haber un ilícito penal sino cosas de su privacidad, cosas de su trabajo”.



“No le pregunté por qué los borró, tampoco me interesa en lo personal. Yo trabajo sobre hechos fácticos, sobre tipificaciones en el código”, detalló el abogado penalista.



Específicamente, Prieto fue consultado en Radio Sarandí por los chats publicados ayer en El País entre Astesiano y el escribano Álvaro F.



“Lo que tenía Astesiano en el celular ya lo tenía Fiscalía. Ya lo recuperó”, detalló Prieto y aseguró que el cargo que su cliente desempeñaba no hace a la investigación.



“¿Los chats han dado una conducta por la cual está condenado? Yo no vi parte de la carpeta y por eso no puedo hacer de juez y parte”, expresó el abogado.



Consultado por si su cliente ha mantenido contacto con el presidente de la República desde que fue detenido, Prieto dijo que “no ha tenido comunicación”.

Además, el abogado respondió a la pregunta de si cree, personalmente, si su cliente es inocente: “Yo creo que (lo sucedido) no es como se está planteando”.



Para Prieto, no tiene sentido que a la fiscal le sorprendieran detalles como que la oficina de Astesiano en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva reflejara su “presencia y lo importante que era” y que “tuviera cuadros con el presidente”.



“Eso es lo que se espera de una custodia presidencial. ¿Qué podemos esperar de una persona que arriesga su vida todos los días por el jerarca que está cuidando? Se va a esperar que tenga un lugar como el que tenía en la Torre Ejecutiva, obviamente era un trabajo de importancia en lo social, (...) La gente se pregunta: ‘¿sabría el presidente o no sabría?’. Eso no tiene nada que ver. Las hizo él alejado de quién custodiaba o para quién trabajaba”.



A propósito de cómo se encuentra Astesiano en este momento, Prieto dijo que está “esperando esta instancia”, y resaltó que “no debería estar esperando en un centro penitenciario porque Fiscalía ya tiene todo lo que tiene que tener para continuar su investigación” y, si estuviera bajo arresto domiciliario, no podría entorpecer las indagaciones.



“Si Astesiano se compra un celular, ¿a quién va a intimidar? La mayoría de la gente no lo va a querer atender. Lamentablemente es lo que pasa. No hay quién en Uruguay no conozca su cara”, detalló.



Astesiano está preso de forma preventiva en la cárcel de Florida a pedido de la fiscal Fossati. El ruso Alexey S. y el escribano Álvaro F. también están en prisión preventiva.

¿Un “gestor” ruso o parte de la trama?



Un informe elaborado por investigadores de Inteligencia Policial enviado a Fossati -al que también tuvo acceso El País- afirma que, en el marco de las averiguaciones sobre la “Investigación Carme”, se realizó una búsqueda sobre la persona Alexey S. “para establecer un perfil”, y encontraron una cuenta suya en la red social rusa “VK”.



“En la red social aparece una publicación del 11 de febrero de 2018, donde Alexey S. comparte un enlace para unirse a un grupo de Facebook llamado “BCE nop Ypyrsañ. Mmmmmtpuma b Ypyrabañ”, que en español sería: “Todo sobre Uruguay Inmigración a Uruguay”.

El documento expresa que el administrador de esta cuenta es Alexey S. y en la descripción dice en ruso: “Cualquiera que no esté familiarizado con Uruguay y quiera mudarse aquí, comience a leer desde el principio. Hay algunos consejos útiles, y más aún sobre las leyes y el orden local. Que tengan un buen día y ánimo festivo para todos”.



Al finalizar una audiencia en el Juzgado Penal, Alexey S. dijo a la fiscal Fossati: “Usted no me quiere escuchar. Yo soy solo un gestor. Pero nadie me escucha”. Fossati, que lo miraba en forma atenta, le respondió: “Quédese tranquilo. Voy a investigar si es así”.



Alexey habló esta semana con El País y dijo en igual sentido: “Qué tu quieres, amigo? Yo no entendí, todo es mentira (...) ¿Tú quieres solo tu mentira? Yo no hice nunca pasaporte. Por favor, pensar. Yo no trabajo con Astesiano, tres veces estuve mirando con él para otras figuras, no para pasaporte. Yo quiero pensar y hablar de lo que es verdad. Tú no quieres escuchar”.