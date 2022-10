Habla Alexey Slivaev, el ruso imputado en el caso de Astesiano: “Yo no arreglo pasaportes, soy gestor”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Suena el teléfono y atienden desde la cárcel de Punta de Rieles. ¿Con Alexey Slivaev? “Es para el ruso”, dice alguien de fondo. “El ruso” es uno de los cuatro imputados por el caso de los documentos falsos para tramitar pasaportes para ciudadanos rusos, por el que también está preso el excustodia presidencial Alejandro Astesiano.

Un minuto después responde Slivaev: “Yo quiero hablar pero necesita traductor”, dice en un español rústico con fuerte acento extranjero, a veces sin conjugar los verbos. “Mucho journalista tiene palabras falsas para mí y no quiero eso”, dice. “Tú puedes llamar por mi mujer”, agrega y pasa su teléfono. Relata que ella enviará una carta escrita por él, y que su familia tradujo.



La comunicación sigue con la esposa, que se muestra desconfiada pero al final dice: “Yo tengo información de Alexey”. Más tarde envía por WhatsApp algunos fragmentos de la carta que se supone escribió el imputado (ver aparte). Pero luego se molesta con algunas preguntas vinculadas a la causa de los pasaportes y dice que las trasladará a su esposo preso a ver si las quiere responder. Y eso sucede más tarde.

La charla

Nueva comunicación desde la cárcel. Slivaev enfurecido: “¿Qué tu quieres, amigo? Yo no entendí, todo es mentira”, grita. “¿Tú quieres solo tu mentira? Yo no hice nunca pasaporte. Por favor, pensar. Yo no trabajo con Astesiano, tres veces estuve mirando con él para otras figuras, no para pasaporte. ¿Por qué tú preguntas quién es este? Yo quiero pensar y hablar de lo que es verdad. Tú no quieres escuchar”.



También dice que no tiene vínculos ni sabe nada de Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia, los ciudadanos rusos que se casaron en un supermercado en el Chuy, según La Diaria. Y niega haberle pedido en 2013 al expresidente José Mujica que acelerara el trámite para darle el pasaporte, a pesar de que el ministro Luis Alberto Heber mostró una carta con su firma y dijo en el Parlamento que en ese entonces Presidencia envió una carta al Ministerio del Interior advirtiendo sobre el reclamo de Slivaev. La carta, según sostuvo el jerarca, la firmó quien era en ese entonces la secretaria del presidente.



Slivaev sigue su monólogo. “Tú piensas que arreglo pasaportes. Yo solo traducir partidas y pasajes por el registro; sí, yo trabajo legal. Está legal”.

-¿Pero usted dice que no tiene vínculos con Astesiano?



-Nunca. Es imposible.



-¿Y con el escribano Álvaro Fernández?



-Tres veces hablando con él.



-¿Pero lo que hacía usted qué era entonces?



-Yo no arreglo pasaportes, nunca arreglo. Yo solo traductor y pasaje por el registro civil. Soy gestor, mi trabajo es gestor. Pero la gente no quiere escuchar: quiere bomba. ¿Tú quieres escuchar? Creo que no. Como fiscalía, quieres que esté preso 20 años.

-No, quiero saber su visión.



-Yo no pedí por José Mujica ni conozco a estas dos personas del casamiento del Chuy. Hablé con Astesiano tres veces. Solo tres veces. No trabajo con él.



-¿Desde cuándo vive acá?



-Vine hace 14 años, tengo apartamentos para alquilar. Mi dinero todo legal. Vendí en Rusia por más de medio millón de dólares y compré acá dos casas y apartamentos. Acá sube dinero. Pero tú no quieres escuchar. La fiscalía tampoco, los journalistas tampoco. ¿Tú quieres verdad?



-¿Hay diplomáticos rusos involucrados en el caso?



-¿Qué diplomáticos rusos? -grita, molesto-. Yo no conozco cónsul, no conozco embajador. No trabajo con ellos. Yo trabajo solo de gestor. Ya está.



-¿Y hace cuántos años hacía de gestor?



-Ponele cinco años. Tengo grupos, 8.000 personas en Rusia, y todo el día preguntan. Me pasan partidas con apellido, no sé si son falsas o no son falsas. ¿Por qué tú preguntas si yo arreglo pasaportes? Yo nunca arreglo.



Luego, Slivaev menciona nombres de rusos que son “hackers”, “limpian dinero”, “mucho arreglo gente rusa” desde Uruguay. Pero la comunicación termina en forma abrupta: “No puedo hablar más, hay gente esperando. Gracias, gracias”.

Interior investigará a jerarcas indagados

El Ministerio del Interior inició una investigación administrativa sobre los jerarcas indagados por el caso de Alejandro Astesiano. Por otra parte, la cartera comunicó su “preocupación” por las “filtraciones que vulneran el debido proceso, lo que entorpece el trabajo de análisis e investigación”. En el mismo sentido se expresó la fiscal del caso, Gabriela Fossati, que apuntó hacia las “noticias erróneas dirigidas a confundir”. Y añadió: “No cederé frente a presiones externas, como nunca lo he hecho, y bien que las he recibido”.

El grupo de Facebook y amenazas de rusos



“En Rusia no se sabía sobre la gente, el clima o la economía de Uruguay”, dice una carta que se supone escribió Alexey Slivaev en ruso y que tradujo al español su esposa, quien la hizo llegar a El País. “Creé un grupo en Facebook. Mucha gente empezó a leer y agregarse, tengo 8.000 seguidores. Ahí contaba qué documentos son necesarios para la residencia legal definitiva. Nunca escribí nada ilegal, si alguien hacía preguntas y quería hacer algo ilegal se borraban instantáneamente. Cuando la persona estaba decidida a emigrar, me llamaban y hacían preguntas, yo las respondía gratis. La gente pedía ayuda para entregar sus papeles. Ahí es donde empecé a trabajar como gestor”.



Según Slivaev, hay rusos que llegaron a Uruguay a ofrecer los mismos servicios que él y nombra a tres mujeres. “Sin conocerme, escribían peste sobre mí, ya que eran competencia y querían sacarme clientes”, dice. Sigue la carta: “A mi WhatsApp empezaron a llegar mensajes para que forme parte del grupo de la preparación de pasaportes de Chile, Argentina, México y Colombia. En el celular tengo todos los screenshots, donde afirmo que no pensaba formar parte de esto. Entonces me empezaron a amenazar y decirme que me voy a arrepentir de ellos y escribir denuncias. Ahí pensé que en Uruguay existía una ley que me ayudaría con estas amenazas”.