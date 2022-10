Los chats entre Astesiano y el escribano: "Esto termina muy mal si hoy no están los pasaportes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiscal Gabriela Fossati lo señaló en la audiencia que la banda integrada por el excustodia presidencial Alejandro Astesiano tenía duras pujas internas cuando se realizaban los negocios de venta de pasaportes uruguayos para rusos.

El expediente judicial devela que Fossati no exageró en las audiencias judiciales: entre los integrantes de la organización había amenazas, discusiones, conversaciones duras e intimidaciones para que se cumpliera en tiempo y forma con la entrega de las ciudadanías uruguayas a rusos para que pudieran sacar los pasaportes emitidos en Uruguay.



En el expediente, al que tuvo acceso El País, constan los chats a través de Telegram entre Astesiano y el escribano Álvaro F., donde usan la palabra “cumpleaños” para referirse a los pasaportes o ciudadanías. Los chats fueron recuperados por técnicos de Policía Científica del teléfono de Astesiano luego de que el excustodia de Presidencia de la República borrara los mensajes. También constaba esta información en el teléfono del escribano Álvaro F.

Alejandro Astesiano. Foto: Fernando Ponzetto.

En los mensajes fechados los días 29 y 30 de abril, y 5 y 9 de mayo de 2021, se devela que muchos rusos esperaban las ciudadanía uruguaya. Aquí un resumen de ellos:



Escribano: Te dije que necesito un dato concreto (sobre la hora del trámite). Igual no dije nada específico. Pero sí necesito la hora!!! Pues ya se está saliendo de control. (...) Por favor pedile hora (en la oficina estatal).



Astesiano no responde.



El escribano Álvaro F. insiste enviando varias imágenes: una calavera, otra que dice “Help”, un gato que espera y un reloj de arena.



El 10 de mayo de este año, Álvaro F. pierde la paciencia y envía un mensaje a Astesiano subido de tono.



Escribano: Movete porque esto se va al carajo!!! Dame algo concreto y dámelo ya!!!! Estás haciendo lo mismo que me hiciste con los otros. Y me tuviste dos semanas y se tuvieron que ir furiosos!!! Con este está pasando lo mismo. Yo te creo, pero necesito que hoy se festeje el “cumpleaños” (la tramitación de la ciudadanía).



Astesiano: Hoy están en eso a partir de las 14 horas. Va a salir. Dejemos que trabajen, ya pidieron 55 más.



Escribano: Yo los dejo trabajar, por eso te pregunté qué fecha. Me dijiste el nueve y aquí está (el cliente) desde el ocho y no hay nada concreto. Si no podés festejar un “cumpleaños”, cómo querés festejar cien “cumpleaños” (...) Si hay que comprar otra “torta”, decime. Pero tiene que ser ya!! Los tranquilicé (a los clientes) solo por hoy. Si no hay concreción, a las 15:00 horas los “cumpleañeros” van a visitarte. Acelerá el trámite porque en 20 minutos te van a visitar.



Tras esto, Astesiano le envía un audio al escribano:



Vo, a mí que me venga a visitar el que quiera visitarme, no tengo problema ninguno. Primero que a ponchazos no me lleva nadie y la verdad que son una manga de enfermos. Y decile al (gestor) ruso, este puto del Gordo, que si me quiere visitar que me venga a visitar cuando quiera nomá, ¿ta? Son una manga de atrevidos.



Escribano: Si tu amigo no puede, decímelo y chau. No perdemos el tiempo y no tengo a la gente esperando al pedo. Así no se puede. Hace dos días que no duermo. Esto no es un juego!!!. Ayer le aseguré que salía, por lo que vos me mandaste. ¿Y ahora qué hago? ¿Me compro un pasaje para el África?



Astesiano: Sí. Yo paso luego y te llamo.



Escribano: Pero no es necesario hacerlos diplomáticos!! Son uruguayos comunes.



Astesiano: Pero no hay serie para ellos (documentos uruguayos). Porque están controlando a mis rusos.



Escribano: Lo están haciendo mal. Son uruguayos comunes y corrientes nacidos en otro país.



Astesiano: Por eso.



Escribano: Entonces con los otros va a ser imposible.



Astesiano: Pero no hay series. Varía cuando son nacidos en otro país. No son iguales.



Escribano: Si uno es casi imposible, imaginate cien!!!.



Astesiano: Noo porque van liberando (series).



Escribano: Tenemos setenta apuntados esperando por este (un ciudadano ruso). Si sale este vienen siete de a diez. (...) Por favor ya está insostenible. Lo mismo pasamos con los anteriores... Por favor no lo repitas!!!.



Astesiano no responde. El notario Álvaro F. insiste.



Escribano: Dejate de jugar en Instagram y contestame. Mirá que esto no es joda. Es la tercera vez que nos lo hacés!!!! Y esta termina muy mal si no tenés hoy un resultado!!!!

El pastor mentiroso

En otro chat, pero a través de WhatsApp, recuperado por la Policía Científica y al que accedió El País, el escribano Álvaro F. se queja de que salió mal el negocio.



Astesiano: Son unos boludos (los clientes rusos). ¿Ayer fue? Si ayer me llamó que era la última oportunidad que rompía todo, bo, son unos boludos, bo (...) Yo sé que (inaudible) mal, pero esta vez estaba bien. Era con el uno directo (no dice el nombre, pero por el devenir de la conversación se deduce que se refiere a un organismo policial) y podíamos hacer todos los demás porque ya estaba todo arreglado. Eso es lo que me calentó.



Escribano: Escuchame eso del uno siempre me lo dijiste (la fiscal Fossati se refirió en el Juzgado varias veces al contacto número uno denominado por Astesiano). Yo se los repetí 30 veces a ellos. ¿Ahora hay otro uno? Naaa, no me creyeron nada, obviamente, y me mandaron a cagar y tenían razón. Ahora no es el uno, es el cuatro o el tres. Ellos ya no confían más. Esto es como el cuento del pastor mentiroso. Después al final nadie te cree.

Autos oficiales

El 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021, Astesiano y el escribano Álvaro F. volvieron a hablar según lo que consta en sus teléfonos celulares:



Escribano: En realidad ya salieron para acá (los clientes rusos) porque mañana tienen que estar por aquí para realizar unos trámites. Veremos. Los agarré en un anca de un piojo y los mandé para atrás. Esperemos. Ahora quedé más tranqui. (...) Ahora ya me dieron bola.



Astesiano: Veo con el presidente la agenda que tenemos y ya arreglamos todo, ¿ta? Es más, yo ahora apuro eso (el trámite), para que sigan adelante con eso así me firman estos ya está, ¿ta? Así ya está todo pronto, ¿dale? Y si querés nosotros mismos los vamos a esperar al aeropuerto. Mando un auto de nosotros.