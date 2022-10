¿Por qué Astesiano borró mensajes de su celular? La respuesta de su abogado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado defensor de Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, confirmó este viernes que ya entregó ante Fiscalía un disco duro para tener en las próximas jornadas la carpeta completa del caso. Consultado por el hecho de que su cliente haya borrado conversaciones de su celular, Prieto dijo que "no solo puede haber un ilícito penal sino cosas de su privacidad, cosas de su trabajo".

"No le pregunté por qué los borró, tampoco me interesa en lo personal. Yo trabajo sobre hechos fácticos, sobre tipificaciones en el código", detalló el abogado penalista.



Específicamente, Prieto fue consultado en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) por los chats publicados este viernes en El País que se intercambiaron Alejandro Astesiano y el escribano Álvaro F.



"Lo que tenía Astesiano en el celular ya lo tenía Fiscalía. Ya lo recuperó", detalló Prieto y aseguró que el cargo que su cliente desempeñaba no hace a la investigación. "¿Los chats han dado una conducta por la cual es está condenado? Yo no vi parte de la carpeta y por eso no puedo hacer de juez y parte", expresó.

Comunicación con el presidente

Consultado por si su cliente ha mantenido contacto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desde que fue detenido, Prieto dijo que "no ha tenido comunicación".



Además, el abogado respondió a la pregunta de si cree, personalmente, si su cliente es inocente: "Yo creo que no es como se está planteando".



Para Prieto, no tiene sentido que a la fiscal le sorprendieran detalles como que la oficina de Astesiano en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva reflejara su "presencia y lo importante que era" y que "tuviera cuadros con el presidente".



"Eso es lo que se espera de una custodia presidencial. ¿Qué podemos esperar de una persona que arriesga su vida todos los días por el jerarca que está cuidando? Se va a esperar que tenga un lugar como el que tenía en la Torre Ejecutiva, obviamente era un trabajo de importancia en lo social, (...) pero eso no le hace a la conducta que se apartó de lo que hizo. O como la opinión pública diría: ‘¿sabría el presidente o no sabría el presidente?’. Eso no tiene nada que ver. Las hizo él alejado de a quién custodiara o para quién trabajara".

"Volver a la época de los latigazos en la plaza pública" "Si bien a los abogados defensores cuando trabajamos en casos que salen en prensa primeramente nos sirve, porque captamos la atención de posibles clientes que nos están mirando, después se reduce a una conducta que se aparta del eje que se espera de esa persona", disparó Prieto consultado por la mediatización del caso Astesiano.



Además, lamentó que tras la filtración de datos la gente haga "un montón de comentarios fáciles, de bolsillo". "Hay que analizar si queremos volver a la época de los latigazos en la plaza pública y cortarle la cabeza o queremos posibles juicios justos e investigaciones serias", agregó.

A propósito de cómo se encuentra Astesiano en este momento, Prieto dijo que está "esperando esta instancia", y resaltó que "no debería estar esperando en un centro penitenciario porque Fiscalía ya tiene todo lo que tiene que tener para continuar su investigación" y, si estuviera bajo arresto domiciliario, no podría entorpecer la investigación.



"Si Astesiano se compra un celular, ¿a quién va a intimidar? La mayoría de gente no lo va a querer atender. Lamentablemente es lo que pasa. No hay quién en Uruguay no conozca su cara", detalló.