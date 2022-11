Falsificaron posteos de Fossati y armaron un dossier para Gómez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los fiscales Juan Gómez y Gabriela Fossati se conocen muy bien. Ambos fueron compañeros durante siete años como titulares de fiscalías en Maldonado. Cada uno sabe las debilidades y las fortalezas del otro. Por esos tiempos, en Maldonado era juez Jorge Díaz, quien fue nombrado años después como fiscal de Corte. El tercer fiscal en Maldonado, en esa época, era Gustavo Zubía, hoy retirado y ocupa una banca de diputado por el Partido Colorado.

Tras alejarse de Maldonado, las carreras de Gómez y Fossati siguieron distintos derroteros. Gómez ocupó el cargo de fiscal especializado en Crimen Organizado, luego pasó a Homicidios y llegó a la titularidad de la Fiscalía de Corte cuando Díaz renunció.



Fossati, en cambio, fue fiscal en Rocha, Canelones y Montevideo. En la capital, Fossati estuvo un tiempo en la fiscalía que se ocupa de delitos cometido con el viejo Código de Proceso Penal.



Luego fue nombrada titular de la fiscalía de Delitos Sexuales, Fossati y posteriormente designada fiscal de Flagrancia de 12° Turno. En septiembre de este año, Fossati comenzó la investigación del caso Astesiano tras la detención en Identificación Civil del ruso Román K. con documentos falsos pretendiendo obtener la ciudadanía uruguaya. Esa detención abrió una caja de Pandora que generó coletazos en la Torre Ejecutiva, en los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores y sacudió la propia Fiscalía generando un encontronazo inusual entre el Fiscal de Corte y una fiscal.

El cargo

En abril de este año, Gómez llamó a Fossati y le ofreció pasar a una Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. La fiscal accedió.



A partir de abril, Fossati se preparó para su futuro cargo. Repasó cursos, releyó y compró libros sobre delitos económicos. De hecho, en septiembre de este año, Gómez la envió a realizar un curso sobre ese tipo de delitos en San Salvador. Todo iba sobre ruedas.



Pero algo sucedió, según afirman fuentes del entorno de Fossati. Gómez recibió un informe que muestra capturas de pantallas con “Me Gusta” que supuestamente Fossati había dado a actividades vinculadas al Partido Nacional en su cuenta de Instagram. Uno de los “Me Gusta” era para el programa “Sembrando” donde se destacaba la actividad de la hija de la fiscal y de una de sus amigas; otra captura era un tuit del abogado Santiago Pereira Campos donde publicó una foto del presidente Luis Lacalle Pou comiendo un pancho en un restaurant sin guardaespaldas y el tercero era sobre un premio que recibió la actriz Cristina Morán, el cual era entregado por la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón.



Las capturas de pantallas con los mensajes de Fossati ocupaban una decena de hojas.

Una persona cercana a Fossati comenzó a investigar las cuentas de Instagram a nombre de la fiscal y descubrió que éstas totalizaban 12. Tres la fiscal reconoció como suyas -una había sido creada por su hija- y las restantes nueve eran falsas.



El fiscal Gómez confirmó que alguien hizo capturas de pantallas de supuestos posteos de Fossati. “En una reunión que tuvimos, una de las fiscales adcritas mostró que los tuis eran de cuentas falsas. Yo no le di ninguna importancia al episodio. No ando encuestando a los fiscales para saber qué votan. Y debo agregar que aún no está vacante la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno para designarla allí a la doctora Fossati”, dijo Gómez.

Seguridad

Ese no sería el único episodio llamativo en esta interna desatada en la Fiscalía.



Tras la prisión preventiva de la banda de falsificadores de documentos, Fossati se fue de viaje utilizando su licencia reglamentaria. El 26 de octubre trascendió públicamente que Fossati se había llevado la carpeta investigativa del caso Astesiano para trabajar en su casa. La polémica por el viaje de Fossati estalló enseguida. A raíz de esto, la fiscal, por intermedio del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, precisó que la licencia fue solicitada previo a la investigación.



El anuncio de que Fossati se encontraba en el exterior y que la carpeta investigativa estaba en su hogar generó un hecho que podría haber tenido graves consecuencias. Desconocidos rondaron la zona donde vive la fiscal. Los hombres indagaron el domicilio de Fossati en tres lugares cercanos. Llegaron a estar a unos 50 metros del edificio donde reside la fiscal.

Varios días después de reitegrarse del viaje, Fossati solicitó a Gómez que la sacara del caso por entender que no contaba con los medios para realizar una investigadión delicada. Y agregó que consideraba que ese asunto debía ser atendido por una fiscalía de Delitos Económicos y no una Fiscalía de Flagrancia que debe atender los turnos y más de 500 expedientes. El mensaje de Fossati fue enviado a Gómez por Whatsapp.



Ayer en conferencia de prensa, Gómez entendió que le había dado “todo el respaldo” a Fossati al ofrecerle dos unidades técnicas y sacarle los turnos de septiembre, octubre y noviembre. “Nuestros recursos son escasos”, explicó. “Fossati no solicitó el apartamiento del caso. Y considero que no es posible separar a una fiscal que está trabajando un caso. No es conforme a Derecho. Es como se dice vulgarmente cambiar de caballo a mitad del río”, dijo.



La Fiscalía de Delitos Económicos aún está vacante. Allí se encuentra el expediente sobre la fuga de Morabito ocurrida en 2017.



Lacalle Pou pidió que Fossati se quede y que vaya “al hueso”

El presidente Luis Lacalle Pou opinó ayer que la fiscal Gabriela Fossati, que investiga el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, debería seguir adelante con la causa. Lo dijo luego de que trascendiera que Fossati le solicitó al fiscal de Corte, Juan Gómez, que remitiera la causa al departamento de delitos complejos y, por consiguiente, la apartara del caso.



“La persona que tiene este caso, que lo siga hasta el final. Se le ha brindado toda la información que requiere, y se le va a dar todavía más. Toda la que se pida. Hay que hacerlo, porque no puede quedar la duda de si se cambió un fiscal o no se cambió un fiscal”, comenzó el presidente. También destacó que “hay que ir hasta el hueso”. Y sostuvo: “El gobierno no tiene cola de paja”.



“A mi me parece que si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que lo termine. Si es la que tiene todos los elementos y sabe hacia dónde va. Supuestamente, sabe dónde va. Y, además, otra cosa, ¿la suspicacia cuál es? ‘Ja, la cambiaron, ¿por qué la cambiaron?’”, apuntó Lacalle Pou. “¿Empezó?, que siga, que termine. Los que tengan que ir presos que vayan presos, y los que sean declarados inocentes, que sean declarados inocentes; de eso se trata”, aseguró el mandatario.

Luis Lacalle Pou. Foto: Estefanía Leal

En tanto, el senador frenteamplista Charles Carrera calificó de “mala señal” las declaraciones que hizo el presidente. En la red social Twitter el legislador escribió: “Mala señal - en lugar de opinar en un caso que afecta a su entorno más cercano, debería asegurar la mayor transparencia y otorgar las máximas garantías”.



En las últimas horas, el Frente Amplio anunció la creación de un grupo de seguimiento de la investigación sobre Astesiano y la trama de falsificación de documentos en la que también podrían estar involucrados otros jerarcas.



“El Frente Amplio tiene que dar un seguimiento, porque posiblemente en el futuro tengan que haber acciones parlamentarias más de fondo”, remarcó Fernando Pereira, presidente del partido opositor, el pasado lunes.

Al tema también se refirió el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que al igual que el prosecretario Rodrigo Ferrés, fue citado por Fossati por aparecer en los chats del teléfono de Astesiano. El funcionario sostuvo ayer al respecto: “Vamos a esperar cuáles son las consultas de la fiscal, vamos como testigos en este caso, pero seguramente gran parte de la información ya se fue dando porque una la requirió la fiscal y otra sin requerir” igual le fue enviada.



“Tenemos que ir hasta el final y que la Justicia, ojalá más temprano que tarde, sea implacable con quienes tiene que serlo”, apuntó. Y continuó: “Nuestra obligación como funcionarios y como gobernantes es darle todo lo que la Fiscalía necesite. Colaborar como venimos colaborando desde el primer día para que tenga todos los elementos para tomar las decisiones que tenga que tomar en esto, hasta el fondo, y como no tenemos nada que ocultar lo hacemos con mucha tranquilidad y estamos a la orden para lo que necesite”.



“La fiscal se ha manejado en una forma bien interesante, va a citar a una cantidad de gente. Nos parece correcto que cite a una cantidad de gente, y vamos a quitarle dramatismo a eso. Nos parece que es lo que tiene que hacer una fiscal: pedir información, citar gente para hacer preguntas, para evacuar dudas y para tener todos los elementos de juicio en ese sentido”, agregó el funcionario.