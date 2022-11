“Que la Justicia sea implacable”, apuntó Álvaro Delgado sobre caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, fueron citados a Fiscalía como testigos por el caso del excustodio Alejandro Astesiano. “Vamos a esperar cuáles son las consultas de la fiscal, vamos como testigos en este caso, pero seguramente gran parte de la información ya se fue dando porque una la requirió la fiscal y otra sin requerir” se envió, indicó Delgado en rueda de prensa.

“Tenemos que ir hasta el final y que la Justicia, ojalá más temprano que tarde, sea implacable con quienes tiene que serlo”, apuntó.



“Nuestra obligación como funcionarios y como gobernantes es darle todo lo que la Fiscalía necesite. Colaborar como venimos colaborando desde el primer día para que tenga todos los elementos para tomar las decisiones que tenga que tomar en esto hasta el fondo, y como no tenemos nada que ocultar lo hacemos con mucha tranquilidad y estamos a la orden para lo que necesite”, aseguró.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió este lunes a la existencia de coimas y a distintas jerarquías involucradas en el caso Astesiano. Consultado al respecto, Delgado dijo que no escuchó al líder político, pero que "seguramente tiene más información" que ellos de "cosas de Fiscalía".



“La fiscal se ha manejado en una forma bien interesante, va a citar a una cantidad de gente, nos parece correcto que cite a una cantidad de gente, vamos a quitarle dramatismo a eso. Nos parece que es lo que tiene que hacer una fiscal, pedir información, citar gente para hacer preguntas, para evacuar dudas y para tener todos los elementos de juicio en ese sentido, afirmó.



“Yo creo en la Justicia, y eso quizá me diferencia con algunos actores políticos. Creo en la Justicia y no soy de los que opina que lo político está por encima de lo jurídico”, apuntó el secretario.