Bianchi y Da Silva al cruce de Orsi por caso Astesiano, con referencias a Walt Disney, Goofy y abogados

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y los senadores nacionalista Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi protagonizaron un cruce este martes a través de Twitter a raíz del caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

“Dije que con lo de Astesiano no habían cuidado a la Presidencia. Es mucho peor. La Presidencia hoy aparece involucrada en un escándalo sin precedentes. Más allá de lo que dictamine la Justicia hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Por el bien de la República”, aseguró esta mañana Orsi en su cuenta de Twitter.

Dije que con lo de Astesiano no habían cuidado a la Presidencia. Es mucho peor. La Presidencia hoy aparece involucrada en un escándalo sin precedentes. Más allá de lo que dictamine la Justicia hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Por el bien de la Republica. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 22, 2022

Poco después, Da Silva le retrucó: “Contame, ¿cómo? ¿Investigando ? Se está haciendo. ¿No ocultando nada? Se está haciendo ¿Colaborando con la Justicia? Se está haciendo”.



“No hay decisiones ‘valientes’ ni obstrucción a investigar. Menos Walt Disney y más coherencia por Canelones”, apuntó el senador. En su tuit, Da Silva adjuntó una foto del personaje Goofy, con expresión confundida y un dedo señalándose la cabeza.



Contame como ? Investigando ? se está haciendo. No ocultando nada ? Se está haciendo Colaborando con la justicia ? Se está haciendo. No hay decisiones “valientes” ni obstrucción a investigar. Menos Walt Disney y más coherencia por Canelones.. pic.twitter.com/IlXjBPKxwH — Sebastian Da Silva (@camboue) November 22, 2022

Por su pare, Bianchi le salió al cruce a Orsi horas más tarde, con un video que publicó en la misma red social. "Estimado Yamandú, profesor de Historia como yo, pero no abogado como yo. Estás mostrando exactamente lo que pensás. Y sí, si uno pertenece al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN) o le hace caso a los jefes o en definitiva no pertenecería más a ese movimiento, porque es un problema ideológico", comenzó.



"Levantaste un tuit que realmente no lo puedo contestar de tuit a tuit, porque estás haciendo referencia o amenazando o admitiendo, que además que más allá de lo que dictamine la Justicia por el asunto Astesiano hay una responsabilidad política que se tiene que asumir por el bien de la República. ¿Ustedes hablando de República? La Presidencia se defiende sola. Dejen que actúe la Justicia. Y sobre todo tú, que tenés un director de Comunicación al que todos conocemos, dejen de operar, los no periodistas o periodistas militantes junto con algún medio de prensa", disparó.



"Esto lo hago hoy, así cortito porque no pude esperar. Soy vicepresidente de la República, no tengo inhibiciones constitucionales, pero basta de atacar a la República ustedes, que son realmente los que le están haciendo un daño enorme al país. Y recién empiezo", concluyó Bianchi.