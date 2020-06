Exfuncionario dice: "Fui a la Ursec a saludar y a buscar documentos personales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El fiscal Diego Pérez interrogó ayer al exfuncionario de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) acusado por la presidenta del organismo, Mercedes Aramendia, de haber destruido y sustraído documentos de la Secretaría General del organismo en un ingreso realizado el 1 de junio.

Cuando se supo que esa persona había entrado a la repartición, se generaron posiciones disímiles en la interna de la Ursec. Aramendia impulsó una investigación administrativa, mientras que el director del Frente Amplio, Nicolás Cendoya, utilizaba medidas burocráticas para evitarla. Finalmente, Aramendia logró su objetivo. Tales extremos fueron informados a El País por una fuente al tanto de la investigación.

Según la denuncia de la presidenta de la Ursec, el acusado retornó a la institución dos meses después de que renunció a su cargo. Lo hizo el mismo día en que Aramendia dijo a El Observador que había constatado irregularidades cuando asumió en la institución.



Pérez también indagó ayer al director Cendoya, a quien se le atribuye haber llevado al exfuncionario a trabajar en la Ursec en un pase en comisión desde el Poder Judicial.

Otras dos personas fueron citadas ayer por el fiscal Pérez: un asesor de Cendoya y el secretario General de la Ursec, Oscar Mecol.



Una fuente política dijo a El País que el funcionario acusado le afirmó que fue a la Ursec “para saludar y levantar documentos personales. Me dijo que no se llevó nada de la institución”.



Una versión similar sostuvo el abogado del acusado, Diego Camaño. “No destruyó documentos” de la repartición, “sino “papeles personales, anotaciones o borradores propios”, expresó Camaño en una entrevista concedida al programa “Al día 810” de radio El Espectador.

En el allanamiento realizado en la casa del exfuncionario acusado, efectivos de Inteligencia Policial y de la Policía Científica encontraron documentación que fue calificada como “una Caja de Pandora”, según la fuente.



El caso penal genera suspicacias. Se sospecha que el exfuncionario acusado por Aramendia sustrajo material relacionado con adjudicaciones de ondas o frecuencias efectuadas durante la administración anterior.

"Situación inusual".

Cendoya, en declaraciones al programa InterCambio de la radio M24, afirmó que toda la documentación de la Ursec está digitalizada en el marco de una política de “seguridad de la información”.



De todas formas, el exdirector del Frente Amplio señaló que el ingreso al organismo del exfuncionario es una “situación extremadamente inusual”.

Y agregó que, en ese sentido, compartía la preocupación de la presidenta de la Ursec y del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de que no es normal que una persona que no forma parte del equipo de la Ursec use una trituradora como “aparentemente fue visto” por un testigo o “manejando algún tipo de papeles”.



Delgado dijo el viernes 5 a El País: “Me parece absolutamente dramático, peligrosamente dramático. Funcionarios públicos, destruyendo documentos por parte de funcionarios que aparentemente no estaban trabajando en la oficina. En Uruguay es la primera vez que lo siento, lo veía en otros países. Me parece de una gravedad inusitada. Ojalá la Justicia investigue y llegue a la conclusión de qué era lo que se destruía”.

Cendoya afirmó que la Ursec lleva adelante desde 2015 una política de “escritorios limpios” que promueve la existencia de documentos a resguardo dentro de armarios bajo llave.



Y agregó que el organismo aprobó un procedimiento para la destrucción de archivos con la adquisición de más trituradoras para no dejar documentos al alcance de personas ajenas a la Unidad.



Luego de que trascendieran las afirmaciones de Aramendia sobre la supuesta destrucción o faltante de documentación de la Ursec, Cendoya se reunió con el secretario Mecol y le preguntó si había constatado la sustracción de algún material.



Mecol respondió a Cendoya que no había ningún tipo de afectación de documentos e insistió que todos los trámites en la Ursec están digitalizados.