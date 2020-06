Paganini sobre carpeta robada de la Ursec: "Esta situación es inédita y genera preocupación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Omar Paganini, se refirió este martes a lo sucedido en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), luego de que ayer el fiscal Diego Pérez ordenara a Inteligencia Policial que realizase seis allanamientos a exjerarcas, asesores jurídicos y funcionarios del organismo en busca de documentos relacionados con decisiones adoptadas en el anterior gobierno.

Paganini dijo hoy en rueda de prensa que la Ursec es un “organismo independiente”, que se realizarán auditorías y que “ya se encontraron problemas”, lo que motivó que se pusieran en conocimiento “de la opinión pública” y de la Justicia.

Consultado acerca de si genera “preocupación” que falten otros documentos en la Ursec, Paganini respondió: “Por supuesto”. “Esta situación es inédita y genera preocupación. Puede haber ahí irregularidades en trámites de permisos, por ejemplo, para medios de comunicación. Puede haber problemas con multas. Nos genera preocupación sobre todo porque no entendemos por qué se hizo”, comentó el jerarca.



Ayer fue allanada la casa de un exfuncionario de la Ursec investigado por extraer una carpeta de color verde del organismo cuando había renunciado hace dos meses y retornado a su cargo en el Poder Judicial. Esta persona trabajaba para el director del Frente Amplio en la Ursec, Nicolás Cendoya. Las filmaciones lo muestran retirando la carpeta y destruyendo documentos.



También fueron allanadas las casas del director Cendoya, del secretario general de la Ursec, dos abogados -uno de ellos vinculados a la secretaria del jerarca frenteamplista- y un particular, cuyo nombre no trascendió ayer.



Las cámaras de videovigilancia registraron el ingreso del acusado a las oficinas de la Ursec. En los videos que maneja la Fiscalía se detalla que a las 12.26 horas el denunciado desciende del segundo piso de secretaría general con una carpeta. Mira hacia la oficina de la secretaria personal de Cendoya, quien no estaba en su despacho. Vuelve a otra oficina donde un grupo de funcionarios despedía a uno de sus compañeros que se jubilaba. Estaban compartiendo unos sándwiches como forma de despedida.



A las 12.52 horas, la secretaria de Cendoya vuelve de ese lugar donde compartían los sándwiches, y había ingresado el denunciado de destruir y sustraer documentos. La mujer retorna con la famosa “carpeta verde” que se lo había visto al exasesor de Cendoya deambular por las oficinas.



A las 12.53 ya se ve a este hombre acusado de sustraer documento de las oficinas, donde trabajaba tiempo atrás, sin esa “carpeta verde” Poco tiempo después, precisamente a las 13.09, se observa a los dos: el acusado y la secretaria de Cendoya juntos en el edificio.