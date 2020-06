Allanamientos por desaparición y destrucción de documentos en la Ursec

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes se llevaron adelante una serie de allanamientos en domicilios de exfuncionarios de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) a raíz de la desaparición y destrucción de documentos de esa unidad, indicaron a El País fuentes judiciales.

El Observador informó la semana pasada sobre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos delictivos cuando un exfuncionario de la Ursec sustrajo y destruyó papeles en una máquina trituradora.

Tras esto, El País se contactó telefónicamente con el involucrado en el hecho, que fue identificado por el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, como un asesor del director de esa dependencia Nicolás Cendoya, para conocer su versión de lo ocurrido.



“Por el momento prefiero no hacer ningún tipo de declaración. Porque formalmente no me enteré más que por la prensa de todo esto. Nadie me notificó de Fiscalía ni nada”, dijo al ser consultado.



“¿Pero imagino que usted recuerda qué papeles fue a destruir?”, consultó El País. “Yo recuerdo haber estado en la Ursec”, respondió. “Yo no te voy a responder eso. Porque no se lo respondí ni siquiera al fiscal”, agregó.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo la semana pasada a El País que el hecho lo observaron como insólito.



“Me parece absolutamente dramático, peligrosamente dramático. Funcionarios públicos, destruyendo documentos por parte de funcionarios que aparentemente no estaban trabajando en la oficina. En Uruguay es la primera vez que lo siento, lo veía en otros países. Me parece de una gravedad inusitada. Ojalá la Justicia investigue y llegue a la conclusión de qué era lo que se destruía”, había comentado el jerarca del gobierno.