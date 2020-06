Declara el acusado de robar y destruir los documentos en la Ursec

El caso es complejo. Un funcionario público, que había renunciado a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en abril de este año, regresó al organismo el lunes 1° y es acusado bajo sospecha de a destruir y sustraer documentos.

Ese funcionario, denunciado ante el fiscal Diego Pérez, no es cualquiera. Estaba en la Ursec por pase en comisión proveniente del Poder Judicial trabajando junto al representante del Frente Amplio en el organismo, Nicolás Cendoya, y regresó a su cargo original.

Ese empleado público declarará hoy en la Fiscalía por la eventual sustracción de material que luego habría entregado a la secretaria del director de dicha institución por el Frente Amplio, Nicolás Cendoya, y qué documentación supuestamente destruyó en su visita a la Ursec.



El abogado de este funcionario, Diego Camaño, dijo que su defendido destruyó material personal y no de la institución pública.

Otras fuentes del organismo señalaron que ese funcionario, que hoy revista en el Poder Judicial, dependía de Cendoya y podría haber destruido documentación relacionada con adjudicaciones de ondas y frecuencias durante la administración anterior.

Para hoy también fue citado a declarar Cendoya. Deberá explicar por qué razón una de sus secretarias se quedó con una carpeta verde de la que se habría apoderó el exfuncionario de la Ursec. El martes fue encontrada dicha carpeta en la propia Ursec.



Además fueron citados para esta jornada por el fiscal Pérez otras dos personas: un asesor de Cendoya y el secretario general de la Ursec, Óscar Mecol.

El martes 9, Pérez indagó a un exdirector de la Unidad Reguladora, una asesora jurídica, otra asesora de Cendoya y ordenó a Inteligencia Policial que interrogara a otra exjerarca del organismo.



Consultado por El País, el fiscal Pérez informó que esta semana interrogó a casi todos los involucrados en eventuales situaciones irregulares en la Ursec. Y agregó que solicitó a la Justicia órdenes de allanamientos para las viviendas de esas personas donde se incautaron celulares, computadoras y documentación.



El fiscal destacó el trabajo del equipo que realizó los allanamientos afirmando que estos fueron realizados con “mucha precisión”, “profesionalidad” y de “una forma quirúrgica”.

La carpeta verde.

Las filmaciones de las cámaras de la Ursec y testimonios en poder del fiscal Pérez, revelan la siguiente secuencia:



Lunes 1°. Aproximadamente a las 11:15 horas, un testigo relató que observó al hoy acusado revisando un mueble del área de la Secretaría General de Ursec y posteriormente destruyendo documentación.



Por su parte, en los videos que maneja la Fiscalía se detalla que a las 12:26 horas de ese día, el denunciado desciende del segundo piso de la secretaría general con una carpeta.

Mira hacia la oficina de la secretaria personal de Cendoya, quien no estaba en su despacho. Vuelve a otra oficina donde un grupo de funcionarios despedía a uno de sus compañeros que se jubilaba. Estaban compartiendo unos sándwiches como forma de festejo.



A las 12:52 horas del lunes 1°, la secretaria de Cendoya vuelve de ese lugar donde compartían los sandwiches, y había ingresado el denunciado de destruir y sustraer documentos. La mujer retorna con la famosa carpeta verde con la que se lo había visto al exasesor de Cendoya deambular por las oficinas.



A las 12:53 ya se ve a este hombre sin esa carpeta verde Poco tiempo después, precisamente a las 13:09 horas, se observa a los dos: el acusado y la secretaria de Cendoya juntos en el edificio.

Reacciones.

El martes 9, el diputado del Fre nte Amplio, Alejandro “Pacha” Sánchez, dijo que las declaraciones de la directora de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, son “temerarias” y que “se está montando un gran circo”.



“Hay que investigar a fondo lo que pasó, pero me parece que lo que no hay que sacar conclusiones apresuradas”, agregó y que “no se puede decir que hubo un proceso de ocultamiento de nada porque todo lo que se tramita en la Ursec está en expedientes electrónicos”.

Fuentes del Frente Amplio destacaron el papel de Cendoya en la gestión pasada, por su efectividad en hacerle ganar juicios al Estado.



El miércoles 3, El Observador consignó que Aramendía presentó una denuncia penal por supuestas irregularidades en el organismo por el ingreso de un exfuncionario.

El viernes 5, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a El País que el hecho lo observaron como insólito en el gobierno. “Me parece dramático, peligrosamente dramático. Funcionarios públicos, destruyendo documentos por parte de funcionarios que aparentemente no estaban trabajando en la oficina. En Uruguay es la primera vez que lo siento”.

“No hay nada delictivo ni que se le parezca”

Diego Camaño, abogado defensor del exfuncionario de la Ursec acusado de destruir documentación, aseguró ayer que su defendido “no destruyó documentos” de la repartición, sino “papeles personales, anotaciones o borradores propios” y enfatizó que el exfuncionario de la Ursec “no intentó hacer desaparecer nada”, tras lo que agregó que el episodio “no tiene nada de delictivo, ni nada que se le parezca”.



Camaño se quejó, en entrevista con “Al día 810” de radio El Espectador, de que antes de hacer la denuncia contra su defendido las autoridades de la Ursec no hayan hecho una investigación administrativa en torno al acontecimiento lo “que hubiera permitido aclarar los hechos, que no ameritan todas las repercusiones y las especulaciones que se han hecho” sobre el episodio.



Camaño también se refirió a que “apareció la famosa carpeta verde sobre la cual mucho se especuló y también es claro que se refería a temas personales y nada tiene que ver con documentos ni nada de ese estilo que se haya destruido”.



Por otro lado, el abogado destacó que su defendido entró a las instalaciones de la Ursec “a plena luz del día (...) algo que se realizó a la vista de todo el mundo”, por lo que “no hay nada por lo que se pueda pensar en una consecuencia penal” para sus actos.



Camaño había solicitado al fiscal Diego Pérez llamar “cuanto antes” a declarar a su defendido para aclarar el tema y “darlo por cerrado”.