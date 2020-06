Acusan a exdirector de la Ursec por "favores"; el FA sale en defensa de Nicolás Cendoya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre renuncia a su cargo y dos meses después vuelve a entrar, sin permiso, a la oficina en la que trabajaba, toma documentos, destruye otros papeles en una trituradora, y parte de esos documentos se los da a una mujer. La mujer era la secretaria del representante del Frente Amplio en la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec): Nicolás Cendoya. Y el hombre era su mano derecha.

Sobre esto la Fiscalía desplegó una investigación con allanamientos incluidos, para entender qué pasó, y si en lo que pasó hay un móvil político. Pero en paralelo la Ursec avanza en una investigación administrativa.



Allí se hallaron nuevos datos que comprometen al -ahora- exjerarca de la Ursec, que el Frente Amplio eligió para el directorio de Antel.

Una fuente de la Ursec contactada por El País aportó datos sobre “favores” de Cendoya a distintos permisarios de ondas de radio, y órdenes para perjudicar a otros. Los hechos ocurrieron lo largo de su mandato en el pasado gobierno. El informante pidió mantener en reserva su identidad. El medio valoró el carácter de interés público de la información y accedió al pedido, de la misma forma que cuando se contactó con el acusado de ingresar a “triturar documentos” a la Ursec lo solicitó y también se le concedió.

“Uno de los últimos contactos fue el año pasado antes de las elecciones internas. Él (Cendoya) me dijo que cada vez que había un acto electoral yo lo pretendía perjudicar”, dijo la fuente y contó el episodio con una radio comunitaria del Cerro de Montevideo.



“Crazy FM estaba transmitiendo sin autorización. Cuando llego a inspeccionar me dicen que los había autorizado el doctor Cendoya. Hice un acta y la hice firmar por esa persona. Luego hice un informe, porque la radio ya llevaba varios años con inspecciones no cumplidas. Se clausuraba y volvía. Cuando volví a la Ursec Cendoya me dijo que no era necesario que pusiese eso en acta. Eso está documentado y hay un expediente con esa actuación”, dijo la fuente a El País ayer en la tarde noche.

Al poco tiempo de entrar en el organismo, Cendoya convocó a un grupo de inspectores para que viajasen a Colonia. Les dio el nombre de dos radios y les ordenó inspeccionar hasta encontrar: “algo”. “¿Algo de qué?”, consultó uno. “Buscá hasta que encuentren algo. Algo tiene que tener mal esa radio, y después me informás”, le contestó, recuerda otro de los informantes.

Las radios eran CW1 Radio Colonia y Magia FM de la misma ciudad. Los inspectores concurrieron y no detectaron ninguna anomalía. “Mirá, técnicamente estaba impecable”, le informaron lo que no conformó a Cendoya. “¿Pero no le encontraste nada? Hubieses pedido la tabla del BPS”, volvió a insistir a lo que el funcionario le aclaró que no era tarea de la Ursec. El episodio dejó una relación complicada con el jerarca de la dependencia y los funcionarios.

Otro episodio ocurrió con la radio Bemba FM de Salto. La emisora estaba autorizada a emitir con una potencia de 30 kilohertzios, pero lo estaba haciendo a 3.000 por lo que fue exhortada a ajustarse a las indicaciones del órgano regulador. Luego de varios informes intentaron sancionarla, ante lo que una de las encargadas les aclaró a los funcionarios de la Ursec: “Mi sobrina me va a arreglar esto porque es la diputada tal”, contó la fuente recordando la expresión de la encargada de la radio quien tenía vínculos con el MPP. El informante explicó que en posteriores inspecciones en ese departamento, su superior, le impidió volver a Bemba FM.