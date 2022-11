Escribano negoció papeles falsos para un jeque árabe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El escribano Álvaro F. negoció con un paquistaní la tramitación fraudulenta de ciudadanías uruguayas. Durante las tratativas, el profesional cotizó el pasaporte uruguayo en US$ 120.000 para la esposa de un jeque y en US$ 50.000 para los hijos del jefe árabe.

El chat entre Mohammad (nombre ficticio) y el escribano Álvaro F. figura entre las decenas de conversaciones obtenidas por la Policía a partir de la pericia al teléfono del profesional a pedido de la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati.



El 12 de mayo de este año, Mohammad informó al profesional uruguayo quién le pasó su contacto. Y a partir de allí ambos comenzaron a dialogar sobre el proceso para obtener la ciudadanía uruguaya.

Escribano: Le explico. Lo primero es analizar los documentos. Luego traducirlos y después preparar todo.



Mohammad: ¿Y después?



Escribano: Preparar todo significa tener los papeles traducidos por un traductor público registrado en el país y luego obtener la credencial. Hay que gestionarla después.



Mohammad: ¿Qué significa credencial?



Escribano: Credencial es el documento para votar en elecciones.



Mohammad: ¿Tengo que visitar el país (Uruguay) para recoger el pasaporte?



Escribano: Una sola vez.

Mohammad: Ok. ¿Es posible renovar el pasaporte en cualquier consulado (uruguayo) en el mundo?



Escribano: Después de tenerlo, claro que se puede.



Mohammad: ¿Cuántos días tengo que estar allá?



Escribano: Diez días.



Mohammad: Ok. ¿Me puede decir cómo va a manejar esto?



Escribano: Una vez que estén los documentos registrados, se procede y dentro de un plazo de treinta días se obtiene la fecha de cuando debe estar la persona para terminar el trámite en forma presencial.



Mohammad: Quiero decir, ¿cómo puede administrar esto sin que yo tenga que vivir allí o comprar una propiedad o abrir un negocio, etc.?

Escribano: Eso no es necesario. Con ese documento basta y sobra.



Mohammad: ¿Esto es completamente legal? ¿Cualquiera puede hacerlo?



Escribano: No es sencillo, por supuesto. Es muy difícil y muy pocos pueden hacerlo.



Mohammad: ¿Es posible que haya algún problema y no podamos terminar el proceso después de haber pagado el anticipo?



Escribano: Nunca ha pasado. Podrá demorar más o menos tiempo, pero siempre se obtiene el resultado.



Mohammad: Ok. ¿La nacionalidad en el pasaporte va a mostrar Uruguay o mi país de nacimiento?

Escribano: Tiene que decir uruguayo. De acuerdo a nuestras leyes, no importa dónde nazca la persona, si es hijo o nieto de uruguayo será siempre uruguayo.



Mohammad: Pero entiendo que las personas que obtienen el pasaporte a través de la naturalización tienen problemas para viajar sin visa porque en el pasaporte menciona que su nacionalidad es su país de nacimiento y no Uruguay.



Escribano: No es este el caso.



Mohammad: Tengo una amiga que nació en Irán y luego obtuvo un pasaporte uruguayo pero la nacionalidad en el pasaporte todavía muestra Irán, por lo que no puede viajar alrededor del mundo.



Escribano: En el documento nuevo tiene que figurar como nacionalidad uruguaya independientemente del lugar de nacimiento. En el único lugar que dirá Pakistán será en una futura cédula de identidad.



Mohammad: Entonces la nacionalidad en el pasaporte mostrará uruguayo.



Escribano: El documento deberá decir uruguayo.



Mohammad: (Pone un sticker de un dedito para arriba) ¿Y cuánto cuesta para esposa e hijos hombres?



El escribano no contestó. El 18 de mayo, el paquistaní insistió: “Hola, por favor responda”.



Escribano: Para la esposa ciento veinte mil (dólares). Hijos cincuenta.



El ciudadano paquistaní agradeció. Poco después, el escribano recibió de Mohammad un documento en PDF, con el título: “Solicitud 1” a través de Whatsapp. En el chat no se puede ver el contenido de ese documento.



Mohammad: Buenas tardes, escribano. ¿Cómo anda? Ahí están los datos actualizados del jeque. Creo que tuvo que renovar el pasaporte. Saludos.



Escribano: Buenas tardes. Ah, buenísimo. Me pongo en campaña. Saludos.



El 23 de mayo de este año, Mohammad le preguntó al escribano: “¿Cómo venimos con el tema de la ciudadanía?”.



El escribano no respondió.



Cuatro días después, el 27 de mayo, Mohammad preguntó al profesional si la ciudadanía debía ser certificada en el consulado uruguayo en Pakistán.

Escribano: No. Están procesando la información que les envié y en unos días más me contestarán. Le aviso.



Mohammad: Ok. Perfecto.



El 11 de junio de este año, Mohammad le volvió a escribir al profesional, preocupado por el avance del trámite:



“Escribano, lo estuve llamando. Surgió otra posibilidad para traerlo (al jeque). Recién me acaban de confirmar. Si no puede atenderme el teléfono, dígame cuando lo llamo. Saludos”.