Condenan por trata de personas a otro hombre que obligaba a mujeres a entrar droga al ex Comcar

La Fiscalía General de la Nación informó en la tarde de este jueves sobre la condena de un segundo hombre implicado en el esquema de engaño a varias mujeres, con el fin de ingresar estupefacientes a la Unidad N°4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en Santiago Vázquez (ex Comcar).

Las víctimas eran trasladadas desde Montevideo hasta Ciudad del Plata, donde eran alojadas en una vivienda en el marco de la supuesta oferta laboral de trabajo doméstico. Sin embargo, una vez allí, se las extorsionaba para la verdadera tarea.

Este segundo implicado participó “directamente” en la maniobra, siendo el encargado de trasladar ida y vuelta a las mujeres hasta el centro de reclusión. También preparaba los envoltorios de las drogas que les obligaba a ingresar.

Tras el trabajo de la Fiscalía de Libertad de 1er Turno, fue condenado en proceso abreviado por los delitos de asociación para delinquir, trata de personas y suministro de estupefacientes agravado por haberse cometido en un establecimiento carcelario. Le cabe una pena de 5 años y 8 meses de penitenciaría.

Puerta de ingreso del Complejo Penitenciario Unidad 4 Santiago Vazquez del Instituto Nacional de Rehabilitacion. Leonardo Mainé/Archivo El País.

Además fue condenado a siete meses de prisión un tercer hombre, también en proceso abreviado, por ser responsable de un delito de tráfico interno de armas de fuego. Fuentes de Fiscalía aclararon a El País que, aunque fue detenido en uno de los allanamientos por el caso, no hubo evidencia suficiente para vincularlo a más delitos.

Según la investigación, el primer delincuente que cayó este miércoles trabajaba junto a su pareja. Sin embargo, luego de detenerla tampoco se lograron reunir los elementos necesarios para una condena, por lo que quedó en libertad.