Conceden extradición a Brasil de líder narco que exportaba marihuana "skunk" a la región y lavaba dinero

La Justicia uruguaya concedió la extradición de un hombre de 35 años señalado como el líder de una organización criminal que exportaba una variedad potente de marihuana a la región, principalmente a Brasil. El país norteño pidió que se lo traslade para juzgarlo por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. El grupo producía la droga en Uruguay y la cruzaba por la frontera terrestre, teniendo como objetivos principales Santa Catarina y San Pablo.

El hombre con doble ciudadanía (brasileño y uruguayo) fue detenido en Río Branco en mayo de 2025 durante un operativo denominado “Delivery Impossível”.

Se trata de un procedimiento coordinado entre ambos países para golpear a una importante organización en el tráfico de marihuana. Además del detenido en Uruguay, hubo otros siete en Brasil. Los allanamientos se realizaron en las ciudades de Yaguarón, Porto Alegre, Pelotas, Florianópolis y San Pablo.

Luego de la detención del presunto cabecilla de la banda en Uruguay, el país vecino envió una solicitud de extradición por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Según documentos a los que accedió El País, la Policía Federal de Yaguarón investiga la existencia de un grupo criminal fuertemente instalado en la frontera con Río Branco.

Patrullero durante un operativo policial. Foto: archivo El País.

Este se encuentra orientado al tráfico internacional de drogas por medio de producción, exportación y comercialización de marihuana del tipo “skunk”, también conocida como “flor” o “camarão”. Lo que diferencia al “skunk” de los otros tipos de marihuana es su alta concentración de THC. Además, los investigadores tienen indicios para pensar que el dinero obtenido de la venta de estupefacientes está siendo lavado en Brasil.

Elementos obtenidos durante una investigación para atacar otro grupo fueron claves para llegar al hombre de 35 años. En esa otra operación se obtuvo elementos guardados en una base de datos de importadores de skunk de Brasil, indicando que el ahora extraditado es un importante comerciante de droga.

La información obtenida en los datos guardados en las nubes de distintas personas vinculadas a la comercialización de skunk “apunta al hombre como un gran proveedor de la droga en la región”, consta en la sentencia de extradición a la que accedió El País. Su grupo es señalado de realizar la producción de la droga en Uruguay, traficarla a nivel internacional y transportarla a regiones más pobladas de Brasil (por ejemplo San Pablo).

Según la investigación, ocultaba el dinero obtenido del narcotráfico por medio del suministro de cuentas bancarias de testaferros.

Hombre esposado. Estefania Leal/Archivo El Pais

El cabecilla detenido en Uruguay también es señalado de formar parte de un grupo de traficantes especializados en el comercio de drogas sintéticas.

Para oponerse a la solicitud de extradición, la defensa del hombre aseguró que tiene la habilitación del Ircca para producir cáñamo, incluso con THC, y aseguró que se trata de un “comerciante asentado hace años” en el país.

“Nuestro país debe ser cuidadoso en que se haya cometido una acción que en Uruguay se considere delito”, manifestó su abogado y aseguró que el pedido de Brasil “genera más dudas que certezas”.

La respuesta de la Fiscalía de Estupefacientes de 2° Turno, encabezada por Stella Llorente, fue que no importa que esté autorizado a producir en Uruguay porque Brasil está solicitando su extradición por delitos de tráfico.

“La investigación revela la existencia de un liderazgo activo en una organización criminal de alcance internacional, dedicada a la importación, transporte, distribución y lavado de activos”, aseguró el equipo fiscal y argumentó que no es necesario que Brasil brinde todos los detalles del caso.