"Barrabasadas" y "omisiones imperdonables": Álvarez salió al cruce de la fiscal Lovesio

El conductor de La Pecera (Azul FM) Ignacio Álvarez cuestionó este viernes de mañana el trabajo de la fiscal Sylvia Lovesio, quien ahora está al frente de la investigación de una denuncia de violación grupal en Cordón, por la que se imputó a tres adultos.

Álvarez, a través de su programa radial, se refirió a casos judiciales anteriores en los que Lovesio participó para luego expresar que "hay fiscales y jueces tendenciosos" y "casos notoriamente flechados".



El periodista sostuvo esta mañana que la fiscal cometió "horrores" en la investigación del homicidio de Gustavo Barón (50) en San Luis (Canelones), ocurrido en noviembre de 2017. "El juez Marcos Seijas tuvo que dejar libres a los tres sospechosos que habían sido capturados con las manos en la masa, incautándoles la plata robada, el arma, etcétera, por las barrabasadas que hizo esta fiscal. Por los horrores, por las omisiones imperdonables, para decirlo claramente, que cometió esta fiscal Sylvia Lovesio cuando estaba en esa área", dijo Álvarez.



"Un magistrado me dijo textualmente que estaba 'poseída' esta fiscal. Uno puede entender la mejor de las intenciones y la sensibilidad que te puede generar trabajar cotidianamente con casos de abuso sexual, violación y demás. Pero cuidado, porque el día que perdés la independencia técnica, que está consagrada por ley para un fiscal, pasás a ser un militante", lanzó el comunicador.



"Ayer me explicaba un abogado, en el 99,5% de los casos cuando un fiscal pide formalizar a alguien, el juez dice amén. No se puede oponer. Entonces, es muy importante quién es el que decide formalizar, y sobre todo cuando es con prisión como en esta oportunidad y con estos jóvenes", añadió en esa línea.



Álvarez nombró también otro caso de violación, privación de libertad y rapiña a una mujer de 42 años cometida en 2019 en el barrio Colón en el que actuó Lovesio. El periodista dijo que la fiscal “manipuló” a la principal testigo e hizo que declarara “lo que le pidió” en un juicio contra un joven de 20 años. Además, leyó la declaración que hizo la testigo al juez Marcelo Malvar, que consignó El País en su edición del 1 de octubre de 2020. "Una cosa que me llamó la atención fue que la víctima de violación seguía teniendo una tarjeta STM en la mano. Cuando le señalé eso a la fiscal anterior, me dijo que yo no podía dudar de lo que había visto. No se me permitía dudar de ciertas cosas. La fiscal me dijo: ‘No podés dudar porque vos lo viste (al joven) en el pasillo’”. “Al final terminé declarando (en la Fiscalía) lo que la fiscal (Lovesio) me pidió”, había declarado la testigo.



Además, había agregado - prosiguió Álvarez -: “Ella (la fiscal Lovesio) me convenció que yo había sido la heroína, que le había salvado la vida a la víctima cuando yo jamás vi al muchacho con un arma”.

La testigo también había indicado a Malvar: “No me voy a dejar presionar más”. Estaba la posibilidad de que un familiar suyo también fuera citado como testigo. En ese sentido dijo: “No quiero que sea manipulado por nadie para declarar”.



La fiscal Lovesio renunció al caso y fue sustituida por la fiscal Mariana Alfaro. Y la Asociación de Penalistas del Uruguay analizó presentar una denuncia contra Lovesio por aleccionar a la testigo. Luego, Malvar condenó al joven de 20 años como autor penalmente responsable de dos delitos de abuso sexual especialmente agravado, un delito de violencia privada y un delito de rapiña, a la pena de ocho años de penitenciaría.



Álvarez preguntó en su descargo: "¿Existe la independencia judicial? Es una pregunta muy abstracta. ¿Confías en la Justicia? De nuevo, uno puede decir sí en términos generales, pero cuidado porque son seres humanos. Así como hay periodistas tendenciosos, hay fiscales y jueces tendenciosos", expresó.



"Es una materia muy delicada, pero es parte de la realidad, y hay que decirlo. Hay que alertar sobre esto", subrayó.



Tras leer mensajes de la audiencia que apuntaban contra el Frente Amplio en este episodio, dijo: "No digo Justicia comunista, sí digo es que hay casos notoriamente flechados".