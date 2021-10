Una testigo reveló a un juez que declaró lo que le pidió la fiscal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La principal testigo de un supuesto caso de violación, privación de libertad y rapiña declaró el martes 28 ante la Justicia que una fiscal le hizo creer que “era una heroína” y la “manipuló” para que testificara que el imputado, de 20 años, tenía un arma cuando estaba con la víctima.

El joven hace dos años que está preso. Hoy se encuentra alojado en el Módulo 8 del ex Comcar tras ser procesado el 3 de septiembre de 2019 por los delitos de privación de libertad, rapiña y violación.



Pasadas las 6 horas del 2 de septiembre de 2019, la víctima del caso, de 40 años, se dirigió a una parada de ómnibus ubicada en la avenida César Mayo Gutiérrez y Fernando Menck (barrio Colón). Fue interceptada por el joven, al que conocía de vista en el barrio.



Según el relato de la víctima, el imputado la inmovilizó con una llave en los brazos y, por la fuerza, la llevó hacia un descampado ubicado detrás de la parada. Al quedar ocultos por unos arbustos, el joven abusó de ella, agregó la mujer.



Los peritos médicos confirmaron la existencia de relaciones sexuales entre las personas. Mientras, los psicólogos del Instituto Técnico Forense (ITF) consideraron verosímil el relato de la víctima. En cambio, el joven y su entorno sostuvieron que las relaciones entre los dos fueron consentidas.

Ayer, la nueva fiscal del caso, Mariana Alfaro, que sustituyó a la fiscal Silvia Lovesio, presentó sus alegatos ante el juez Marcelo Malvar. También lo hicieron los abogados del joven, Ignacio Durán y Bruno Scelza.



Malvar tendrá 15 días hábiles para fallar.

"No declaro".

No fue una audiencia fácil de manejar para el magistrado. Llamó a declarar a la principal testigo de la supuesta violación y robo a la víctima, pero esta se negó a hacerlo. “Yo no quiero declarar”, lanzó la testigo, quien vive a poca distancia del lugar donde se consumaron los supuestos delitos imputados al joven.



La fiscal Alfaro insistió en que la mujer debía realizar un relato minucioso sobre lo sucedido. “Ella está declarando cosas parciales. Pido que se la interrogue bajo la figura de testigo hostil”, solicitó Alfaro al juez Malvar.



Esa figura legal permite a la Fiscalía hacer preguntas más directas a un testigo.

La defensa del joven se opuso. “Cada vez que la testigo responde y lo que dice no va en línea con la investigación, la fiscal la interrumpe”, afirmó Durán. Malvar hizo lugar al pedido de la fiscal Alfaro. A partir de ahí, la testigo realizó un relato más detallado de los sucesos ocurridos hace dos años.



Señaló que a las 6 de la mañana de ese día vio a una pareja discutiendo en el pasillo de su casa y agregó que luego observó a un joven corpulento, vestido con un campera, salir corriendo. Tras esto, abrió la puerta de su casa e hizo entrar a la muchacha. “Yo no la conocía. Ella me dijo que el jo-ven la había robado $ 1.000 y que también había abusado de ella. Le di un vaso de agua”, declaró la mujer.

La testigo agregó que dudó sobre la existencia de la violación. “Una cosa que me llamó la atención fue que la víctima de violación seguía teniendo una tarjeta STM en la mano. Cuando le señalé eso a la fiscal anterior, me dijo que yo no podía dudar de lo que había visto. No se me permitía dudar de ciertas cosas. La fiscal me dijo: ‘No podés dudar porque vos lo viste (al joven) en el pasillo’”. En ese momento, la testigo se dijo a sí misma que no podía dejar a un violador libre. “Al final terminé declarando (en la Fiscalía) lo que la fiscal me pidió”, dijo la testigo al juez Malvar. Y agregó “Ella (la fiscal Lovesio) me convenció que yo había sido la heroína, que le había salvado la vida a la víctima cuando yo jamás vi al muchacho con un arma”. Y agregó: “No me voy a dejar presionar más”. Estaba la posibilidad de que un familiar suyo también fuera citado como testigo. En ese sentido dijo: “No quiero que sea manipulado por nadie para declarar”.

Extorsión.

El inédito caso guarda más sorpresas que las dudas de la principal testigo del caso. El 2 de marzo de 2020, en una audiencia solicitada por la entonces fiscal del caso, Lovesio, para ampliar el plazo de prisión efectiva del imputado, el joven debió presentarse ante la jueza de garantías, María Rosa Aguirre. En ese momento, el imputado preguntó a la jueza: “¿Me puede explicar por qué le están exigiendo a mi familia, humilde y trabajadora, US$ 18.000?”.

Lovesio denunció el hecho ante el fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitando que se investigara a los abogados de las partes, quienes negociaron el pago de ese dinero para bajar la condena del acusado. Díaz derivó el caso a otro fiscal para que investigara la supuesta extorsión.



El padre del imputado también presentó una denuncia en la Fiscalía de la Nación.