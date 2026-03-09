Árbitro agredido y futbolista que le sacó dos dientes no llegan a acuerdo y se extendieron medidas cautelares

La Justicia de Maldonado extendió las medidas cautelares con respecto al futbolista que agredió a un árbitro, le sacó dos dientes y le quebró el tabique. Si bien existió un intento de acercamiento entre las partes para un posible acuerdo, todavía están "muy lejos", dijo a El País el abogado de la víctima, Sebastián Serrón Bon.

La audiencia que se desarrolló en la tarde de este lunes fue citada a pedido de la fiscal departamental de 3er Turno, Ana Rosés, quien solicitó en esta instancia la extensión de medidas cautelares. La investigación había sido formalizada en noviembre por el delito de lesiones personales, estableciendo la fijación de domicilio y prohibición de salir del país. También se resolvió que no podía comunicarse o acercarse a la victima en un radio de 500 metros y se le prohibió concurrir a eventos deportivos.

Ante el vencimiento de las medidas y la negativa de las partes de llegar a un acuerdo, Fiscalía pidió su renovación, lo que fue aceptado por la jueza Sylvana García, que estableció un nuevo plazo de 90 días. "Hubo un acercamiento entre las partes pero todavía estamos lejos. Acá hay mucho daño y un acuerdo significa la extinción del delito y el arreglo civil", explicó Serrón Bon a El País.

La agresión ocurrió el 18 de octubre, luego de que el árbitro diera por finalizado el encuentro entre San Lorenzo de San Carlos —equipo del agresor— y Central Molino. Si bien el resultado dejó a San Lorenzo como campeón, los futbolistas de ese equipo se acercaron a protestar al juez por situaciones del partido. El árbitro, entonces, decidió mostrarles la tarjeta roja a dos jugadores, y uno de ellos (el ahora imputado) reaccionó pegándole un cabezazo. Como consecuencia de la agresión, el juez sufrió una fractura nasal y perdió dos dientes.

Para llevar adelante la investigación, Rosés analizó filmaciones y tomó declaraciones a testigos, agresor y víctima.

"Nosotros apoyamos el trabajo de Fiscalía y destacamos su celeridad para actuar", había dicho el abogado de la víctima a El País tras la formalización del futbolista, cuando también manifestó que "es importante que se dé un mensaje a los jugadores y la familia deportiva de que este tipo de situaciones no deben ocurrir".

La intención del árbitro agredido es ir por una reparación en un juzgado Civil luego de avanzada la investigación penal. La otra opción es que el caso se cierre con un acuerdo reparatorio, pero si bien existieron acercamientos todavía las partes no lo han concretado.

Como consecuencia de la agresión, la Asociación de Árbitros de Maldonado definió parar la actividad durante dos semanas. Por su parte, desde la Liga Mayor aplicaron una sanción al agresor, que no podrá participar de la competencia por tres años.