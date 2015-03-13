Incautaron drogas, armas y autos en operativo en Chacarita de los Padres

Un allanamiento permitió la detención de ocho personas y la incautación de armas, droga, chalecos antibala, municiones, autos y celulares.

Luego de una investigación por parte de la Jefatura de Zona Operativa III la Policía logró detener a varias personas.

El allanamiento se realizó en una casa de Chacarita de los Padres.

Allí, la Policía incautó cuatro armas de fuego. Una de ellas es una pistola perteneciente al Ministerio del Interior que estaba denunciada como robada. El resto es una escopeta calibre 12, un revólver 38 y una réplica de pistola 9 milímetros.

También se incautaron dos chalecos antibala, municiones, tres autos, una moto, computadoras, teléfonos celulares, carteras y filmadoras.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que se detuvo a ocho personas, cinco de ellas hombres y dos mujeres, que hoy deberán declarar.



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